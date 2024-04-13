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Общество ,  
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В Сиднее пять человек погибли при нападении на ТЦ

Полиция: пять человек погибли в результате нападения в ТЦ в Сиднее
Фото: Steven Saphore / AAP Image / Reuters
Фото: Steven Saphore / AAP Image / Reuters

В результате нападения мужчины с ножом на посетителей торгового центра в Сиднее погибли пять человек. Об этом сообщил помощник комиссара полиции Нового Южного Уэльса Энтони Кук, передает The Sydney Morning Herald.

Ранения получили восемь человек, их доставили в больницы. Состояние части пострадавших оценивается как тяжелое или критическое. По данным SMH, среди раненых есть один ребенок.

Кук рассказал, что после получения сообщения о нападении в торговый центр зашла сотрудница полиции, которая находилась неподалеку. Когда она догнала злоумышленника, он поднял нож. Тогда она открыла огонь и застрелила мужчину. Предварительные результаты расследования показали, что нападавший действовал в одиночку.

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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе написал в соцсети Х, что ему доложили о произошедшем. «К сожалению, сообщалось о многочисленных жертвах, и первые мысли всех австралийцев — о пострадавших и их близких. Наши сердца с теми, кто пострадал», — заявил он.

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Теги
Сидней Австралия полиция погибшие нападение нож
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