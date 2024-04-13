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Число жертв нападения на торговый центр в Сиднее выросло до шести

Число жертв атаки мужчины с ножом на торговый центр в Сиднее возросло до шести
Еще семь пострадавших находятся в больницах в тяжелом или критическом состоянии, включая ребенка. Мужчина, напавший на людей с ножом, был застрелен
Фото: Steve Markham / AAP Image / Reuters
Фото: Steve Markham / AAP Image / Reuters

Количество погибших в результате нападения на торговый центр Bondi Junction в Сиднее возросло до шести человек, пишет Sydney Morning Herald. Один из раненых скончался в больнице.

Еще семь пострадавших находятся в больницах в тяжелом или критическом состоянии, включая ребенка.

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В субботу днем мужчина напал с ножом на людей в торговом центре Bondi Junction Westfield. Нападавший был застрелен полицией. Помощник комиссара полиции Нового Южного Уэльса Энтони Кук рассказал, что после получения сообщения об атаке в торговый центр зашла сотрудница полиции, которая находилась неподалеку. Когда она догнала нападавшего, он поднял нож. Тогда полицейская открыла огонь и застрелила мужчину.

В полиции считают, что он действовал в одиночку. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал атаку «ужасающим актом насилия».

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Теги
Елена Чернышова
Сидней торговый цетр нападение
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