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Дело инстаблогеров ,  
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Суд рассмотрит заявление блогера Лерчек о разводе с мужем

Суд рассмотрит 12 апреля заявление блогера Лерчек о разводе с супругом
Сюжет
Дело инстаблогеров

Мировой суд Москвы рассмотрит 12 апреля заявление блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) о разводе с мужем Артемом.

«Назначено судебное заседание на 12.04.2024 11:30 мск», — говорится в базе данных портала мировых судей. Ранее, 25 марта, состоялась беседа по иску в закрытом режиме.

Чекалина подала заявление о разводе в середине марта. Супруги были в браке 11 лет, у них трое детей.

Блогер Лерчек подала на развод после закрытия уголовного дела
Общество
Артем и Валерия Чекалины

Валерия и Артем Чекалины проходили обвиняемыми по делам об отмывании средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и неуплате налогов (ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК).

В рамках первого дела блогера обвиняли в применении упрощенной системы налогообложения (допустимый лимит доходов 150 млн руб. в год). За два года (с июля 2020 по июль 2022 года) она получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов, установило следствие. Во втором деле речь шла об отмывании 130 млн руб., на которые были куплены доллары США.

В декабре 2023 года супруги выплатили налоги и дело было закрыто. В марте 2024-го закрыли и второе дело «в связи с отсутствием в деянии состава преступления». За блогером признали право на реабилитацию и возмещение имущественного вреда через суд.

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Теги
Лерчек блогеры развод Валерия Чекалина
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