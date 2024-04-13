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Аэропорт Иваново прекратил работу
Аэропорт Иваново временно прекратил работу для обновления сертификата
Аэропорт Иваново проводит работы по обновлению сертификата на аэродром, все рейсы с 13 апреля отменили на неопределенный срок. Для возврата билетов пассажирам рекомендовали обратиться в авиакомпании Nordwind и «Азимут»
Аэропорт «Иваново» с 13 апреля приостановил свою работу для обновления сертификата на аэродром, все запланированные рейсы отменены на неопределенный срок, сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы процесс получения нового сертификата был выполнен в кратчайшие сроки. Безопасность наших пассажиров и качество предоставляемых услуг являются приоритетными для нас», — говорится в сообщении. Там не уточнили конкретные сроки работ.
Для возврата билетов пассажирам рекомендовали обращаться в авиакомпании Nordwind и «Азимут».
сообщали в правительстве Ивановской области, по итогам 2023 года пассажиропоток превысил 107 тыс. человек. С 1998 года аэропорт перестал выполнять международные рейсы в целях оптимизации системы пропуска через госграницу.