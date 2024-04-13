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В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в вербовке

В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в вербовке таджикистанцев
32-летний мужчина был объявлен в розыск в сентябре 2023 года по подозрению в «незаконном вовлечении и участии граждан Таджикистана в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях»
Международный аэропорт Алматы&nbsp;в Казахстане
Международный аэропорт Алматы в Казахстане (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В аэропорту Алма-Аты задержали россиянина, находящегося в межгосударственном розыске, сообщает МВД Казахстана в телеграм-канале.

32-летний мужчина разыскивается с сентября 2023 года, его подозревают в «незаконном вовлечении и участии граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств».

Гражданина России задержали по прилете из Внуково 11 апреля, он помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит экстрадиция.

РБК направил запрос в МВД Казахстана и посольство России в Казахстане.

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Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил посольство Украины в Таджикистане в том, что оно вербует наемников в интернациональный легион для участия в боевых действиях против России. Пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади в ответ заявил, что «данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований».

Согласно Уголовному кодексу Таджикистана, вербовка, обучение, финансирование наемников, как и их использование в вооруженном конфликте или военных действиях, наказываются лишением свободы на срок от пяти до 12 лет. За участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях предусмотрено лишение свободы от 12 до 20 лет. Тот же срок грозит за вовлечение граждан Таджикистана и проживающих в стране лиц без гражданства для участия в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств, а также за незаконное участие граждан республики и проживающих там лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств.

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Теги
Елена Чернышова
Казахстан гражданин России задержание розыск Таджикистан
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