В Казахстане задержали россиянина, подозреваемого в вербовке

32-летний мужчина был объявлен в розыск в сентябре 2023 года по подозрению в «незаконном вовлечении и участии граждан Таджикистана в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях»

Международный аэропорт Алматы в Казахстане (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В аэропорту Алма-Аты задержали россиянина, находящегося в межгосударственном розыске, сообщает МВД Казахстана в телеграм-канале.

32-летний мужчина разыскивается с сентября 2023 года, его подозревают в «незаконном вовлечении и участии граждан Таджикистана и лиц без гражданства в вооруженных подразделениях, вооруженном конфликте или военных действиях на территории других государств».

Гражданина России задержали по прилете из Внуково 11 апреля, он помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит экстрадиция.

РБК направил запрос в МВД Казахстана и посольство России в Казахстане.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил посольство Украины в Таджикистане в том, что оно вербует наемников в интернациональный легион для участия в боевых действиях против России. Пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади в ответ заявил, что «данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований».