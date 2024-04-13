Жителя Одессы задержали из-за хранения советских открыток

В Одессе задержали мужчину, у которого нашли открытки времен СССР. Об этом сообщила патрульная полиция Одесской области в своем телеграм-канале.

Днем 11 апреля патрульные обратили внимание на мужчину, который при появлении инспекторов резко изменил направление движения. Мужчина вел себя агрессивно и пытался бежать, заявила полиция. «Во время поверхностной проверки было обнаружено множество открыток с символикой коммунистического режима», — говорится в сообщении.

Полиция усмотрела в действиях задержанного признаки уголовного преступления по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление или распространение коммунистической символики) На место вызвали следователей, которые установят все обстоятельства происшествия.

На Украине с 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического режима». Он предусматривает уголовную ответственность за публичное использование нацистской или коммунистической символики.

Украинцев неоднократно задерживали за символику советского периода. Так, например, в 2021 году в Одессе задержали мужчину в одежде с коммунистической символикой, сообщила пресс-служба МВД. Его заподозрили в совершении преступления по ст. 436-1 УК Украины.