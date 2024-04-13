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Наводнения в России ,  
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В Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк»

В Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк», откуда была объявлена эвакуация
Сюжет
Наводнения в России
Часть домов города осталась без тепла и горячей воды из-за подтопления и остановки котельной «Трикотажная фабрика». К утру 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг 11 м 71 см

В Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк», сообщил журналистам директор Муниципального диспетчерского центра Александр Сиса, его слова приводит ТАСС.

По его словам, вода перелилась через улицы Донгузская и Уральская, там эвакуируют жителей.

«По улице Потехиной и Уральской вода подошла к многоквартирным домам», — сказал он.

В городе за сутки подтоплено еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков. Всего там затопило 3 тыс. домов и 8 тыс. приусадебных участков.

Уровень воды у Оренбурга поднялся за сутки на 42 см
Общество

Часть домов осталась без тепла и горячей воды из-за подтопления и остановки котельной «Трикотажная фабрика». «В настоящий момент специалисты тепловых сетей проводят демонтаж низкостоящего оборудования. Энергетики предпринимают все меры для недопущения подтопления тепломеханического оборудования энергообъекта», — сообщила администрация Оренбурга в телеграм-канале.

Губернатор области Денис Паслер написал в телеграм-канале, что к утру 13 апреля уровень воды в реке Урал у города достиг 11 м 71 см. «Последние четыре часа уровень воды не растет. Рассчитываем, что это плато: повышения больше не будет, ситуация стабилизируется, а затем начнется спад», — отметил он.

По словам главы региона, в Орске уровень воды в реке упал на 23 см. Паслер отметил, что ситуация остается сложной. «В ряде территорий пик паводка впереди», — сообщил он.

Накануне мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил массовую эвакуацию, в том числе из ЖК «Гранд парк», из-за подъема уровня воды в реке около города до 1143 см. Опасный уровень 930 см был пройден еще 9 апреля, а исторический рекорд 1092 см зафиксирован вечером 11 апреля.

Вечером 5 апреля в Старом городе в Орске из-за подъема уровня воды в Урале прорвало дамбу, после чего она продолжила разрушаться. Были затоплены дома в старой и новой частях города.

В регионе всего подтоплено около 12 тыс. домов, эвакуированы и спасены более 7,5 тыс. человек, в том числе более 2,6 тыс. жителей Орска.

В Оренбургской области из-за паводков сначала был введен режим ЧС регионального уровня. Впоследствии правительственная комиссия отнесла потоп к ЧС федерального значения.

Глава МЧС Александр Куренков связал паводки с переувлажнением и последующим промерзанием почвы, а также с большим количеством снега, резким потеплением и обильными осадками.

Паслер заявил, что, по предварительным оценкам, ущерб от паводка превышает 40 млрд руб.

В Оренбурге затопило ЖК «Гранд парк»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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Елена Чернышова
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