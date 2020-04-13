Пандемия коронавируса , 13 апр, 22:01
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В Москве отменили салют в честь 75-летия освобождения Вены
В Москве отменили праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Вены советскими войсками, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
В ведомстве отметили, что это решение было принято на фоне введения ограничительных мер на передвижение граждан и транспорта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа.
Салют должен был состояться в понедельник, 13 апреля, на Поклонной горе.
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