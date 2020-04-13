Голикова заявила об отставании регионов от Москвы по заражению на месяц

Владимир Путин и Татьяна Голикова (Фото: kremlin.ru)

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России заявила, что регионы на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, в регионах необходимо в активном режиме подготовить коечный фонд.

Как отметила вице-премьер, в стране наблюдается тенденция устойчивого роста числа зараженных на уровне 16-18%. За 12 апреля в среднем по России такой рост составил 16,2%, уточнила она. По Москве он составил 13,3%, по Подмосковью — 36,4%, а по всей стране, исключая Москву и Подмосковье, — 16,6%.

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