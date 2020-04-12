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В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей

Ранее штрафы для нарушителей самоизоляции с помощью машины были «спящими», так как перемещения по городу не ограничивались. С введением пропусков полиция сможет выписать штраф в 5 тыс. руб. и отправить транспорт на спецстоянку

После введения режима спецпропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, предусматривающая штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля. На прошлой неделе автор этого законопроекта, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов называл такое административное наказание «спящим», поскольку на тот момент передвижения по городу никак не ограничивались.

«Сегодня новым указом мэра введены правила передвижения на личном транспорте. Теперь можно составлять протокол в случае нарушения», — заявил Щитов (цитата по «Интерфаксу»). Он также напомнил, что сотрудники полиции, включая ГИБДД и ППС, могут остановить автомобиль, чтобы проверить наличие пропуска.

Росгвардия при этом, как указал депутат, не может составлять протоколы об административном нарушении, но ее сотрудники в праве поинтересоваться перемещениям граждан.

Законопроект о штрафах для нарушителей карантина Мосгордума приняла 1 апреля. Для граждан, которые пренебрегли самоизоляцией штраф составит 4 тыс. Тех, кто использовал при этом автомобиль, будут штрафовать на 5 тыс. руб., машину могут задержать и отправить на спецстоянку.

Штрафы для нарушителей карантина в Подмосковье также ввела Московская областная дума. Закон практически дублирует принятый в столице.

В Мосгордуме назвали спящим штраф для автомобилистов во время изоляции
Политика

Вечером 11 апреля власти Москвы и Подмосковья ввели систему цифровых пропусков, ужесточив контроль за соблюдением режима самоизоляции. С 15 апреля они станут обязательными для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуска будут выдавать для поездок на работу, в медучреждения и для иных целей. Заявителя предоставят код из 16 символов, первые четыре цифры в котором означают дату окончания его действие. Кроме того, будет и QR-код. Полученные данные нужно иметь при себе и показать вместе с паспортом с телефона или распечатки.

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Общество

После введения новых правил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил «РИА Новости», что водители такси перед началом поездки должны проверить наличие пропуска у пассажира. По словам Немерюка, при его отсутствии с 15 апреля в такси таких пассажиров возить не будут. Кроме того, специальные пропуска понадобятся и тем, кто передвигается на велосипеде, электросамокатах и других видах транспорта.

Немерюк также отметил, что госслужащим и сотрудникам СМИ электронные коды для поездок по городу не понадобятся. «Они не заказывают цифровой пропуск, они показывают удостоверение гособразца и могут беспрепятственно передвигаться, на такси в том числе», — сказал глава департамента торговли и услуг.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, административные правонарушения, штрафы, Москва
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