В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей

Ранее штрафы для нарушителей самоизоляции с помощью машины были «спящими», так как перемещения по городу не ограничивались. С введением пропусков полиция сможет выписать штраф в 5 тыс. руб. и отправить транспорт на спецстоянку

После введения режима спецпропусков в Москве начнет действовать поправка в столичный КоАП, предусматривающая штрафы за нарушение карантина с использованием автомобиля. На прошлой неделе автор этого законопроекта, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов называл такое административное наказание «спящим», поскольку на тот момент передвижения по городу никак не ограничивались.

«Сегодня новым указом мэра введены правила передвижения на личном транспорте. Теперь можно составлять протокол в случае нарушения», — заявил Щитов (цитата по «Интерфаксу»). Он также напомнил, что сотрудники полиции, включая ГИБДД и ППС, могут остановить автомобиль, чтобы проверить наличие пропуска.

Росгвардия при этом, как указал депутат, не может составлять протоколы об административном нарушении, но ее сотрудники в праве поинтересоваться перемещениям граждан.

Законопроект о штрафах для нарушителей карантина Мосгордума приняла 1 апреля. Для граждан, которые пренебрегли самоизоляцией штраф составит 4 тыс. Тех, кто использовал при этом автомобиль, будут штрафовать на 5 тыс. руб., машину могут задержать и отправить на спецстоянку.

Штрафы для нарушителей карантина в Подмосковье также ввела Московская областная дума. Закон практически дублирует принятый в столице.