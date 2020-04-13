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ГИБДД ограничила прием экзаменов на водительские права

Изменения в работе Госавтоинспекции связаны в том числе с временным прекращением работы автошкол. Поменяется и порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях водителями
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Фото: Андрей Любимов / РБК

В связи с распространением коронавируса Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на получение водительских прав. Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин.

По его словам, поскольку автошколы временно не работают, экзамены проходят в усеченных группах.

Агентству «РИА Новости» в ГИБДД уточнили, что заменить водительское удостоверение можно по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Посты полиции на въездах в Москву. Фотогалерея
Фотогалерея 

Понарьин также отметил, что рассмотрение дел об административных правонарушениях водителями будет производиться преимущественно на месте их совершения. Таким образом, нарушителей не будут направлять в подразделения ГАИ, чтобы сократить общение водителей с автоинспекторами. Если же рассмотрение дела не входит в компетенцию сотрудника, то будет назначена конкретная дата и время явки в подразделение.

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С 15 апреля для водителей в Москве и Московской области станет обязательной система цифровых пропусков, которые они обязаны будут показывать по требованию инспекторов вместе с паспортом. Пропуска будут выдавать для поездок на работу, в медучреждения и для иных целей.

В случае нарушения водителем новых правил полиция сможет выписать штраф в размере 5 тыс. руб. и отправить транспорт на спецстоянку.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ГИБДД
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