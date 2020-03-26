ГИБДД временно отменит санкции за нарушение сроков регистрации машин

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Подразделениям Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться от санкции за нарушение сроков регистрации транспортных средств из-за ситуации с распространением коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

Кроме того, услуги по регистрации автомобилей, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Изменения коснутся и экзаменов в автошколах. Так, будет сокращено количество одновременно сдающих экзамен кандидатов в водители.

Также в числе мер ограничение личного общения. Для этого будет минимизировано нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС.