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Пандемия коронавируса ,  
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ГИБДД временно отменит санкции за нарушение сроков регистрации машин

Фото: мвд.рф

Подразделениям Госавтоинспекции рекомендовано воздержаться от санкции за нарушение сроков регистрации транспортных средств из-за ситуации с распространением коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

Кроме того, услуги по регистрации автомобилей, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений теперь будут осуществляться только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Изменения коснутся и экзаменов в автошколах. Так, будет сокращено количество одновременно сдающих экзамен кандидатов в водители.

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Также в числе мер ограничение личного общения. Для этого будет минимизировано нахождение граждан в служебных автомобилях ГИБДД и помещениях стационарных постов ДПС.

В России, согласно последним официальным данным, выявлено 840 случаев заражения. Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей, однако выходные не затронут предприятия, занятые в борьбе с пандемией, больницы, аптеки, а также организации, обеспечивающие население жизненно важными товарами.

Кроме того, регионам рекомендовали закрыть все увеселительные и развлекательные заведения.

Теги: ГИБДД, регистрация автомобилей, коронавирус
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