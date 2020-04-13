В многоэтажном жилом доме в Москве произошел пожар

Площадь пожара в доме на Ленинском проспекте составила 2 тыс. кв м., информации о пострадавших пока нет. Из здания эвакуировали более 100 человек

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На юго-западе Москвы в восьмиэтажном жилом доме произошел пожар, говорится в сообщении столичного управления МЧС в Twitter.

Информация о пожаре по адресу дом 62/1 на Ленинском проспекте поступила в 02:57. По данным ведомства, горят квартира на восьмом этаже и чердак. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м.

Министерство сообщило, что при тушении удалось спасти четыре человека. Информации о пострадавших нет, о причинах пожара пока не сообщается.

Из дома эвакуировали более 100 человек, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС РФ. «Для них подготовлен пункт временного размещения на базе гостиницы Корстон», — сообщили в ведомстве.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, среди тех, кого вывели из здания, один человек находится на карантине из-за коронавируса. Позднее «Интерфаксу» в штабе пожаротушения сообщили, что среди эвакуированных жильцов больного COVID-19 нет.