РПЦ допустила посещение храмов на Пасху при хорошей ситуации с COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Русская православная церковь (РПЦ) допустила посещение храмов во время Страстной недели и на Пасху, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом говорится в рекомендациях рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси, которая координирует деятельность церквей в условиях распространения коронавируса.

Рекомендации отправили в епархии РПЦ и викариатства Москвы, сообщили в Telegram-канале рабочей группы. В них приводится перечень мер по обеспечению безопасности прихожан и клириков, если россияне захотят посетить храмы.

Епархиальные архиереи могут сами решать, полностью или частично следовать этим рекомендациям и дополнять их, исходя из ситуации по коронавирусу в регионах.

Духовенству монастырей и приходов также посоветовали просить прихожан молиться дома до снятия введенных властями ограничений. «По слову Святейшего патриарха, прихожане призываются понести эти «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних», — говорится в сообщении.