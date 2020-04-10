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РПЦ допустила посещение храмов на Пасху при хорошей ситуации с COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Русская православная церковь (РПЦ) допустила посещение храмов во время Страстной недели и на Пасху, если позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом говорится в рекомендациях рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси, которая координирует деятельность церквей в условиях распространения коронавируса.

Рекомендации отправили в епархии РПЦ и викариатства Москвы, сообщили в Telegram-канале рабочей группы. В них приводится перечень мер по обеспечению безопасности прихожан и клириков, если россияне захотят посетить храмы.

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Епархиальные архиереи могут сами решать, полностью или частично следовать этим рекомендациям и дополнять их, исходя из ситуации по коронавирусу в регионах.

Духовенству монастырей и приходов также посоветовали просить прихожан молиться дома до снятия введенных властями ограничений. «По слову Святейшего патриарха, прихожане призываются понести эти «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних», — говорится в сообщении.

8 апреля в РПЦ сообщили, что храмы продолжат богослужения, но попросили прихожан молиться дома, в том числе в праздники.

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9 апреля в Telegram-канале рабочей группы рассказали, что восемь священников Московской патриархии заразились коронавирусом, а у трех есть подозрение на инфекцию. Центральная клиническая больница Московской патриархии с 10 апреля начала выездное тестирование монахов столичных обителей на наличие инфекции. Первым в списке на взятие проб оказался Донской ставропигиальный мужской монастырь.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Пасха
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