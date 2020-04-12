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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ объяснили прирост заразившихся в Москве расслабленностью и погодой

В последние десять дней в Москве стояла хорошая погода, и жители расслабились из-за малого количества случаев заражения, отметили в ВОЗ. К росту числа заболевших могло привести и то, что граждане слишком поздно обращаются к врачам
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

К быстрому росту числа заразившихся в Москве привело расслабленное поведение жителей в последние десять дней. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в программе «Воскресный вечер» на канале «Россия 1».

«Это результат всего, что происходило последние десять дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: а это не касается меня», — сказала Вуйнович (цитата по ТАСС). По ее мнению, увеличение числа заболевших COVID-19 также может быть вызвано запоздалым обращением жителей к врачам.

Еще четыре недели назад прирост заразившихся в Москве был существенно ниже, а на прошлой неделе уменьшился сильнее, что говорило о стабилизации обстановки, отметила Вуйнович. «Москва имела хорошее снижение. <...> За четыре недели средний прирост прирост был 20–22% — очень медленный. Я на прошлой неделе практически увидела на выходных, что это число снизилось, а во вторник оно было 12%, это значит переход в другую часть эпидемии — стабилизацию», — пояснила представитель ВОЗ.

В Москве за нарушение дистанции за сутки оштрафовали более 1300 человек
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На фоне ускорившегося распространения эпидемии власти Москвы 10 апреля ужесточили ограничительные меры. В столице закроются организации и предприятия 43 видов деятельности, в том числе будет приостановлено строительство многоквартирных домов и производство компьютеров, мебели и одежды, закроются туристические компании. Помимо этого, власти введут электронную систему пропусков.

В Москве, в которой зарегистрировано больше всего случаев заражения в России, за прошедшие сутки выявили еще 1306 человек с COVID-19. Всего с начала эпидемии в столице заразились свыше 10 тыс. человек, умерли 72.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Москва, ВОЗ
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