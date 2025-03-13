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«РИА Новости» узнало, за что уволили экс-замначальника курского МЧС

«РИА Новости»: экс-замначальника курского МЧС уволили после хищения 156 млн руб.
Замначальника главка МЧС по Курской области Припуту сняли с должности после инспекторской проверки. До этого в регионе возбудили уголовное дело о мошенничестве почти на 160 млн руб. при возведении заграждений
Леонид Припута
Леонид Припута (Фото: Курский ГАУ / VK)

Бывшего замначальника главного управления МЧС по Курской области Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, уволили со службы после возбуждения уголовного дела о мошенничестве и инспекторской проверки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Накануне в Курской области было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при изготовлении и поставке бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в регионе. Сумма ущерба превысила 156 млн руб., сообщила представитель МВД Ирина Волк.

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Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

Следователи установили, что Корпорация развития Курской области и еще две коммерческие организации поставили конструкции ненадлежащего качества: прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.

Ранее в марте в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, появилась информация об освобождении Припуты от должности. Основания для увольнения на сайте реестра не указаны. В региональном управлении МЧС сообщили РБК, что Припута был уволен после проверки соблюдения им установленных законодательством о противодействии коррупции ограничений, запретов и обязанностей.

По словам источника агентства, причиной увольнения могло стать и «неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления СК.

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Украинские военные вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, с тех пор в регионе продолжаются бои. По данным российского оборонного ведомства, изначально ВСУ установили контроль над 1268 кв. км из 29,9 тыс. кв. км территории региона.

В начале марта российские войска начали активное наступление на курском направлении, освободив десятки населенных пунктов, занятых украинскими военными, в частности Суджу, которую ВСУ контролировали с августа 2024 года.

12 марта в Генштабе заявили, что Россия освободила более 1,1 тыс. кв. км территории — это свыше 86% от площади, ранее занятой украинскими военными. Тогда же президент Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы России.

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Дарья Лебедева, Елена Степанова Елена Степанова
МЧС Курская область увольнение проверка мошенничество
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