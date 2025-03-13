«РИА Новости» узнало, за что уволили экс-замначальника курского МЧС
Бывшего замначальника главного управления МЧС по Курской области Леонида Припуту, отвечавшего за вопросы гражданской обороны, уволили со службы после возбуждения уголовного дела о мошенничестве и инспекторской проверки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Накануне в Курской области было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при изготовлении и поставке бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений в регионе. Сумма ущерба превысила 156 млн руб., сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Следователи установили, что Корпорация развития Курской области и еще две коммерческие организации поставили конструкции ненадлежащего качества: прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.
Ранее в марте в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, появилась информация об освобождении Припуты от должности. Основания для увольнения на сайте реестра не указаны. В региональном управлении МЧС сообщили РБК, что Припута был уволен после проверки соблюдения им установленных законодательством о противодействии коррупции ограничений, запретов и обязанностей.
По словам источника агентства, причиной увольнения могло стать и «неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения сил ВСУ на территорию региона».
РБК обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления СК.
Украинские военные вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, с тех пор в регионе продолжаются бои. По данным российского оборонного ведомства, изначально ВСУ установили контроль над 1268 кв. км из 29,9 тыс. кв. км территории региона.
В начале марта российские войска начали активное наступление на курском направлении, освободив десятки населенных пунктов, занятых украинскими военными, в частности Суджу, которую ВСУ контролировали с августа 2024 года.
12 марта в Генштабе заявили, что Россия освободила более 1,1 тыс. кв. км территории — это свыше 86% от площади, ранее занятой украинскими военными. Тогда же президент Владимир Путин предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы России.
Читайте РБК в Telegram.
Российские военные освободили Суджу в Курской области. Видео из города
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Reuters узнал о списке требований России к США для прекращения огня
Лукашенко прилетел на переговоры с Путиным в Москву
Дуда предложил США перенести ядерное оружие в Польшу
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопровода
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов