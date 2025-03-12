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Военная операция на Украине ,  
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В МВД подтвердили возбуждение дела о «зубах дракона» в Курской области

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Военная операция на Украине
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

В Курской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества при изготовлении и поставке «зубов дракона» — бетонных пирамид, используемых для строительства фортификаций. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, сумма ущерба превысила 156 млн руб.

Следователи подозревают в мошенничестве должностных лиц АО «Корпорация развития Курской области» (КРКО) и еще двух коммерческих организаций, которые и поставили по заказу КРКО треугольные конструкции ненадлежащего качества.

«Прочность бетона [пирамид] была в два раза меньше заявленных требований. Это подтвердило проведенное в рамках следствия строительно-техническое исследование образцов сооружений», — написала Волк.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет.

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Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

О возбуждении дела со ссылкой на источники в правоохранительных органах еще 7 марта сообщило «РИА Новости». «Предположительно, по результатам экспертизы, качество пирамид не соответствовало ГОСТу», — рассказал тогда собеседник агентства.

Заказчик установки пирамид — КРКО. Ее экс-глава Владимир Лукин сейчас находится под арестом, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным Генпрокуратуры, Лукин вместе с сообщниками присвоил более 3,2 млрд руб., заключая фиктивные контракты со строительными фирмами.

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Теги
Курская область Ирина Волк МВД мошенничество уголовное дело фортификация
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