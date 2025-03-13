Для экс-главы IТ-управления Росреестра запросили 8,5 лет колонии
Госбвинение потребовало приговорить бывшего начальника управления информационных технологий Росреестра Александра Бибикова к восьми с половиной годам колонии по делу о хищении 410 млн руб. при цифровизации Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщает «Коммерсантъ».
Другим фигурантам — предпринимателям Антону Евгеньеву и Сергею Кузнецову просят назначить по восемь и семь с половиной лет лишения свободы соответственно. Прокуратура предлагает также назначить подсудимым штрафы, кратные их доходам, полученным в течение трех лет.
Все трое были задержаны в мае 2021 года в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Фигуранты более года провели в СИЗО, а затем их перевели под домашний арест. Само хищение произошло в 2017 году.
Бибиков тогда отвечал за внедрение госпрограммы по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости. По версии обвинения, они вместе с соучредителями IТ-компаний «Юнидата» и «Таскдата Рус» Кузнецовым и Евгеньевым обратились к разработчикам программного обеспечения АМТ-ГРУП, «руководители которой не были осведомлены об истинных намерениях указанных выше лиц». Фирма выиграла тендер на выполнение работ в рамках двух госконтрактов — на создание подсистемы сопровождения кадастровой оценки, входящей в ФГИС ЕГРН, и разработку подсистемы обеспечения качества данных. Работу не успели закончить к сроку, а ущерб Росреестру составил 410 млн руб., считает следствие.
Фигуранты не признали вину. Их защита настаивает, что говорить о мошенничестве нельзя, поскольку сам факт выполнения работ по госконтрактам не оспаривается. Что касается нарушения сроков, следствие сослалось на оценку частного эксперта Алексея Бабанина: последний, как считают адвокаты, провел исследования с нарушениями методики. Они представили альтернативное заключение государственного эксперта, согласно которому результаты работ соответствовали требованиям госконтракта, а подсистемы исправны.
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