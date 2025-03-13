 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Для экс-главы IТ-управления Росреестра запросили 8,5 лет колонии

Экс-руководителя управления Росреестра Александра Бибикова и двух предпринимателей обвиняют в мошенничестве при цифровизации ЕГРН. Следствие оценило ущерб ведомству в 410 млн руб. Фигуранты отрицают вину

Госбвинение потребовало приговорить бывшего начальника управления информационных технологий Росреестра Александра Бибикова к восьми с половиной годам колонии по делу о хищении 410 млн руб. при цифровизации Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщает «Коммерсантъ».

Другим фигурантам — предпринимателям Антону Евгеньеву и Сергею Кузнецову просят назначить по восемь и семь с половиной лет лишения свободы соответственно. Прокуратура предлагает также назначить подсудимым штрафы, кратные их доходам, полученным в течение трех лет.

Все трое были задержаны в мае 2021 года в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Фигуранты более года провели в СИЗО, а затем их перевели под домашний арест. Само хищение произошло в 2017 году.

Бибиков тогда отвечал за внедрение госпрограммы по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости. По версии обвинения, они вместе с соучредителями IТ-компаний «Юнидата» и «Таскдата Рус» Кузнецовым и Евгеньевым обратились к разработчикам программного обеспечения АМТ-ГРУП, «руководители которой не были осведомлены об истинных намерениях указанных выше лиц». Фирма выиграла тендер на выполнение работ в рамках двух госконтрактов — на создание подсистемы сопровождения кадастровой оценки, входящей в ФГИС ЕГРН, и разработку подсистемы обеспечения качества данных. Работу не успели закончить к сроку, а ущерб Росреестру составил 410 млн руб., считает следствие.

Фигуранты не признали вину. Их защита настаивает, что говорить о мошенничестве нельзя, поскольку сам факт выполнения работ по госконтрактам не оспаривается. Что касается нарушения сроков, следствие сослалось на оценку частного эксперта Алексея Бабанина: последний, как считают адвокаты, провел исследования с нарушениями методики. Они представили альтернативное заключение государственного эксперта, согласно которому результаты работ соответствовали требованиям госконтракта, а подсистемы исправны.

Читайте РБК в Telegram.

Визит Путина на командный пункт в Курской области. Видео

Доклад Герасимова Путину. Главное

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Росреестр мошенничество хищение Недвижимость цифровизация
Материалы по теме
Главу барнаульского Сталин-центра заподозрили в мошенничестве на ₽3 млн
Политика
Путин призвал МВД уделить внимание борьбе с хищениями на гособоронзаказе
Политика
В Тамбове завели дело после хищения ₽186 млн при ремонте концертного зала
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 12 мар, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 12 мар, 17:41
Как IT-бизнесу уменьшить налоги: две законные схемы и примеры расчетовPro, 08:29
МЧС посоветовало не сбивать дроны подручными средствамиОбщество, 08:21
Для экс-главы IТ-управления Росреестра запросили 8,5 лет колонииОбщество, 08:18
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 08:15
Как риелтор и партнер Трампа по гольфу стал переговорщиком по УкраинеПолитика, 08:01
Крупные банки оценили вероятность оттока вкладов при снижении ставки ЦБФинансы, 08:00
Руслан Цаликов лишился статуса основного кандидата в сенаторы от ТувыПолитика, 08:00
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
В Саратове и Волгограде приостановили полетыОбщество, 07:58
Минобороны сообщило о перехвате 77 дронов над шестью регионами РоссииПолитика, 07:42
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:38
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое из-за ремонтов и проблем с логистикойБизнес, 07:30
В Калужской области из-за дрона загорелось промышленное предприятиеОбщество, 07:25
В Мосгорсуд поступила жалоба Поперечного на штраф за дискредитацию армииПолитика, 07:22
«Ведомости» узнали о возможной отставке нескольких губернаторовПолитика, 07:17