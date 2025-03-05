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Аресты генералов ,  
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Путин призвал МВД уделить внимание борьбе с хищениями на гособоронзаказе

Путин призвал МВД уделить особое внимание борьбе с коррупцией на гособоронзаказе
Сюжет
Аресты генералов
МВД необходимо уделить особое внимание коррупции на гособоронзаказе и нацпроектах, заявил президент России. По его словам, важно «выявлять не только конкретных преступников», но и «криминогенные риски в законодательстве»

Путин призвал МВД уделить внимание борьбе с хищениями на гособоронзаказе
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В России нельзя снижать темпы борьбы с коррупцией, а особое внимание необходимо уделить хищениям при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

«Нельзя снижать темп в борьбе с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат. Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и нацпроектов, других наших программ развития», — сказал он.

Путин уточнил, что важно «выявлять не только конкретных преступников», но и «криминогенные риски в законодательстве», чтобы устранить предпосылки для подобных правонарушений. По его словам, долгосрочные планы развития страны «требуют надежного обеспечения экономической безопасности», поэтому отрасли экономики и финансового сектора должны быть очищены от схем отмывания преступных доходов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Серия громких арестов генералов и гражданских служащих Минобороны, а также сотрудников компаний, выполняющих гособоронзаказ, последовала с начала 2024 года.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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