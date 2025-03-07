Главу барнаульского Сталин-центра заподозрили в мошенничестве на ₽3 млн

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Следственные органы подозревают депутата Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) и руководителя фракции «Коммунисты России» в крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Алтайскому краю.



В сообщении СК не указано имя подозреваемого, однако местное издание «Алтапресс» предполагает, что речь идет о главе барнаульского Сталин-центра и депутате Сергее Матасове. На официальном сайте АКЗС руководителем фракции «Коммунисты России» значится Матасов.

Ему вменяют ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. По ней грозит до десяти лет лишения свободы.

В беседе с РБК Матасов отказался комментировать информацию СК.

«По следствию без комментариев. Остаюсь председателем совета Сталин-центра, патриотом и сталинистом. В данный момент наш культурно-исторический центр закрыт на реконструкцию», — сказал он.



По данным следствия, в 2021–2025 годах Матасов фиктивно устроил двух своих родственников на должности помощников депутатов. При этом он предоставлял в АКЗС и министерство финансов Алтайского края подложные документы о якобы выполненной ими работе. Полученные деньги родственники передавали Матасову.

Следственные органы оценивают, что таким образом депутат похитил из бюджета края не менее 3 млн 250 тыс. руб.

В комментарии RTVI Матасов заявил, что на данный момент против него не выдвинуты обвинения. «Мне не выдвинуто никакого обвинения на данный момент. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Моя деятельность продолжается. Как работали, так и работаем», — сказал депутат.

Он уточнил, что остается на своих должностях, в том числе — председателем совета Сталин-центра в Барнауле.