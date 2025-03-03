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В Тамбове завели дело после хищения ₽186 млн при ремонте концертного зала

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Следственный комитет Тамбовской области завел уголовное дело из-за хищения 186 млн руб., которые были предназначены для реконструкции концертного зала в Тамбове, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственного контракта по объекту строительства «Реконструкция здания «Концертный зал», — говорится в сообщении.

Речь идет о ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

Как считает следствие, Министерство градостроительства и архитектуры региона заключило госконтракт на проведение реконструкции местной филармонии. В качестве аванса подрядчик получил более 186 млн руб., но работы не выполнил, а деньги потратил.

Глава региона Евгений Первышов также написал обращение в Следственный комитет.

«Я хочу провести полную ревизию по этому объекту, который 12 лет пытались построить», — сказал он во время оперативного совещания.

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Тамбовской филармонии уже 86 лет, она была образована 1 июля 1938 года. Работы по ремонту тамбовской филармонии начались еще в 2012 году, их заморозили в 2016 году, а возобновили только в сентябре 2022 года.

В начале мая 2023 года власти приступили к поиску нового подрядчика. Тогда задача, которую пыталась выполнить уже далеко не одна организация, оценивали в 384,6 млн руб.

В марте 2024 года «Тамбовконцерт» вновь искал подрядчика. Начальная цена контракта по установке нового оборудования составила 666 млн руб., а закончить работы планировали до 31 октября 2024 года.

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Теги
Следственный комитет уголовное дело хищение Тамбовская область
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