«Фонтанка» узнала о мошенничестве с продажей паспортов Украины россиянам

Среди российских релокантов и других жителей СНГ все большей популярностью на черном рынке пользуются украинские документы, выяснила «Фонтанка». Цены на них начинаются от €350 за свидетельство о рождении до $9 тыс. за паспорт

Фото: Zuma / ТАСС

На черном рынке мошенники начали массово предлагать жителям СНГ «новый способ путешествий и переездов без границ», а именно — украинский паспорт, сообщает «Фонтанка», корреспонденты которой провели собственное расследование.

Как отмечает издание, самыми популярными поддельными документами долгое время оставались внутренние паспорта России, водительские права и дипломы ВУЗов, однако в последнее время все больше мошенников предлагают именно украинские документы.

За подделку документов в России, а также для тех, кто их покупает и пользуется, предусмотрено уголовное наказание до трех лет тюрьмы.

«Фонтанка» пишет, что большая часть предложений в интернете о помощи с оформлением украинских документов — это легальные услуги юристов для украинских беженцев, которые по тем или иным причинам утратили оригинальные паспорта или свидетельства о рождении. Однако в закрытых телеграм-каналах для релокантов и пабликах в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) действуют мошенники, которые активно продают подделки.

«Паспорт изготавливается из оригинальных бланков. Заносим по связям данные в госреестр, вы получаете ИНН и свидетельство о рождении, которое тоже занесено в реестр ЗАГСа. Серия и номер паспорта наносится перфорационным принтером. На страницах будут стоять все необходимые штампы. В итоге вы получаете подлинный документ, которым можно спокойно пользоваться», — гласит одно из предложений, на которое наткнулись корреспонденты «Фонтанки».

Другие продавцы предлагают оформить свидетельство о рождении и обещают, что с ним можно получить биометрический паспорт и по нему свободно путешествовать. Еще из услуг — продажа бланка внутреннего паспорта Украины, «абсолютно чистого» и «с оригинальными водяными знаками». Цена без заполнения — $2,5 тыс.

Как отмечает издание, есть и продавцы, которые «скрываются под маской юридических консультаций и помощи в подготовке документов». Одна из корреспонденток притворилась релокантом в Грузии, на которую в России составлено несколько протоколов за всевозможные митинги, и которой очень надо получить ВНЖ в Евросоюзе. «Если нет основания для получения легального гражданства, можем помочь с нелегальным. Но это будет сильно дороже», — ответил после непродолжительной переписки один из таких «юридических консультантов».

Таких предложений удалось отхватить три, пишет «Фонтанка». Один из продавцов обещал добыть «прямо биометрический паспорт» за $9 тыс. Другой предлагал продать весь пакет документов: паспорт, загранпаспорт и свидетельство о рождении. Однако цену он не назвал, только потребовал предоплату в $1 тыс. Третий предложил липовое свидетельство о рождении или украинский загранпаспорт за €350 и €2 тыс. соответственно.

Как рассказали «Фонтанке» опрошенные юристы, биометрические украинские паспорта подделать невозможно — научились вклеивать и ламинировать фотографии, ставить нужные печати, но с биометрией не справится даже опытный мошенник. Миграционный юрист Анна Адаевская уточнила, что жители СНГ часто пользуются схемой, при которой, проходя границу ЕС, они заявляют об утрате паспорта, при этом у них на руках есть загранпаспорт и свидетельство о рождении, подделать которые уже значительно легче.

Миграционный юрист Роман Степанов в разговоре с РБК заявил, что в его практике макая ситуация не встречалась. «У меня в основном обратное направление — въезд зарубежных жителей в России. И в этой части украинские документы буквально под лупой проверяются. Проверяют их и при выезде из России. Но, как понимаю, в схеме, о которой говорит «Фонтанка», эти паспорта задействуют уже после выезда из России», — отметил юрист.

Он также усомнился в массовости такого вида мошенничества, поскольку Европа проверяет документы очень плотно. «Обманы могут быть штучными скорее всего», — добавил Степанов.

Демограф, независимый миграционной эксперт Игорь Ефремов уточнил РБК, что до 2022 гола весьма популярно было получение по поддельным документам гражданства Молдовы, но не Украины.