Мобилизованному с поддельным свидетельством о смерти дали 5 лет колонии

Военнослужащий признал вину и сообщил, что решил не возвращаться из отпуска из-за эмоционального состояния жены, которая угрожала суицидом. Он купил поддельное свидетельство о смерти, которое показали искавшим его военным

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Гарнизонный военный суд Улан-Удэ (Бурятия) приговорил к пяти годам колонии строгого режима мобилизованного военнослужащего Зоригто Арабжаева, который приобрел поддельное свидетельство о своей смерти и не вернулся на службу из отпуска, говорится в судебном постановлении.

Арабжаева призвали на службу в рамках мобилизации в ноябре 2022 года. 2 марта 2023-го ему предоставили отпуск по личным обстоятельствам, и мужчина должен был вернуться на службу 12 марта, однако не сделал этого.

Подсудимый, говорится в постановлении, прибрел поддельное свидетельство о своей смерти, которое, по показаниям его сына, было продемонстрировано в апреле искавшим его военным. Последние установили, что документ не является подлинным, и в мае Арабжаев был задержан военной полицией.

Мужчина свою вину признал и сообщил, что после призыва по мобилизации его супруга неоднократно сообщала ему о своем «негативном эмоциональном состоянии» и угрожала суицидом. Арабжаев сказал, что из-за этого во время отпуска принял решение не возвращаться на службу.

Супруга военного в своих показания пояснила, что в сентябре 2022 года в ДТП погиб ее старший сын, а затем супруга мобилизовали для участия в военной операции на Украине. Она находилась в депрессивном состоянии и с суицидальными мыслями, о чем сообщила мужу, отмечается в документе. При этом там говорится, что женщина за медпомощью не обращалась, и в связи с этим суду достоверные сведения о ее состоянии предоставлены не были.

В итоге суд признал Арабжаева виновным по ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство, совершенное в период мобилизации или военного положения, предусматривает наказание от пяти до 15 лет лишения свободы) и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. В решении говорится, что смягчающим обстоятельством признано раскаяние подсудимого. Кроме того, суд учел тот факт, что «преступление было, в определенной степени, обусловлено сложившейся негативной психологической атмосферой в его семье».