Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 80,61 (+0,21) Инвестиции, 16:45 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,48) Инвестиции, 16:45
МИД призвал ООН принять резолюцию по расследованию взрывов на Nord Stream Политика, 23:15
Playboy возродился в цифре с похожей на OnlyFans монетизацией контента Общество, 23:06
Лондон заявил о готовности сотрудничать с Москвой в «подходящий» момент Политика, 22:55
Экс-советник Трампа Болтон назвал политику Байдена небезопасной для США Политика, 22:24
Украинские военные завершили обучение с «Леопардами» в Германии Политика, 22:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:58
C какими сложностями сталкиваются благотворительные инициативы в России РБК+, 21:53
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Киты и гейзеры: чем удивит экспедиционный круиз по Дальнему Востоку РБК Стиль, 21:53
Укрупнение как стимул: чего ждать на рынке e-grocery в 2023-м Новая экономика, 21:52
Директива об отсрочке для многодетных отцов оказалась рекомендательной Политика, 21:52
Утянут ли банки США вниз фондовый рынок: причины и последствия краха SVB Инвестиции, 21:44
Пентагон заложил в проект бюджета закупку оружия на рекордные $170 млрд Политика, 21:36
Экс-футболист сборной России объявил о завершении карьеры в 31 год Спорт, 21:32
«Думская» узнала о решении демонтировать памятную доску Суворову в Одессе Политика, 21:31
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Playboy возродился в цифре с похожей на OnlyFans монетизацией контента

Variety: Playboy будет выходить в цифровом виде с подписками на контент как у OnlyFans
Журнал ушел в онлайн и выступает как обложка цифровой платформы Playboy для создателей контента. Она работает по схеме OnlyFans — за эксклюзивный контент взимается плата. Однако в Playboy заверили, что порно там не будет
Фото: Jason Kempin / Getty Images
Фото: Jason Kempin / Getty Images

Playboy возобновил выпуск онлайн-версии журнала, он стал «обложкой» для недавно запущенной цифровой платформы, позволяющей авторам публиковать контент и собирать за него ежемесячную плату от подписчиков, сообщает Variety. Как отмечает издание, эта модель аналогична той, по которой работает сервис OnlyFans.

Саму платформу для создателей контента Playboy запустил с середины сентября 2022 года. Как сообщила компания, в цифровой версии журнала представлены «самые успешные и многообещающие создатели Playboy в редакционных статьях, съемках для обложек, модных разворотах Playboy и многом другом». В ней Playboy уже публикует истории его создателей.

При этом в отличие от сервиса OnlyFans платформа Playboy не допускает публикацию порнографических материалов, указала компания. «Многие из наших авторов не размещают на страницах обнаженную натуру. Мы допускаем наготу [в контенте], однако не разрешаем публиковать материалы с откровенным содержанием и порнографию. <...> Мы не позиционируем платформу как ресурс «для взрослых» — она для всех, в том числе обычных авторов, которые делятся закулисными сценами жизни», — приводит издание представителя Plаyboy.

Как отметила бренд-директор Playboy Рейчел Уэббер, команда сосредоточена на построении «самой безопасной и прибыльной креативной платформы в мире». По ее словам, «живущие в TikTok» создатели контента из поколения Z видят бренд Playboy как символ престижа и хотят видеть его платформу свободной от рекламы и определяемых рекламодателями ограничений.

На OnlyFans создатели контента могут сделать свою страницу платной и установить цену за ежемесячный доступ. Аккаунт также можно сделать бесплатным и ввести плату за просмотр только части содержимого.

Героиней первой заглавной страницы возрожденного издания стала модель и блогер Аманда Черни, которую изобразили в виде кролика Playboy. Девушка в стальном корсете на фото авторства Шарлотт Резерфорд летит, усевшись на морковку, стилизованную под космический корабль. Variety отмечает, что полноценный номер Playboy издатели планируют выпустить в конце этого года, вероятно, даже в печатном виде.

Читайте на РБК Pro
Откройте, это ФНС: когда налоговая придет к физлицу с проверкой
«Все зашло слишком далеко»: Брэд Питт — о борьбе с алкоголизмом
Прототип ИТ-продукта: что это, зачем нужен и как экономит ресурсы
Россияне снова начали тратить деньги. Но уже не в магазинах

Печатный эротический журнал Playboy издавался почти 70 лет — с 1953 года вплоть до марта 2020 года — Хью Хефнером и его единомышленниками. На основе журнала была создана медиакомпания Playboy Enterprises. Хефнер скончался в 2017 году.

О том, что издание прекратит выпуск печатной версии в Playboy заявили в январе 2018 года, причиной тому называли убыточность. Руководство компании намеревалось сосредоточиться на развитии бренда «мира Playboy», который, по мнению менеджмента компании, «гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание».

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Playboy издание онлайн подписка эротика OnlyFans
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
«Playboy Украина» закроют из-за выпуска о спецоперации
Технологии и медиа
Умерла «самая желанная женщина» 1970-х годов по версии Playboy
Общество
WSJ узнала о новых доказательствах по делу о взятке Трампа порноактрисе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter