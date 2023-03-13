Playboy возродился в цифре с похожей на OnlyFans монетизацией контента

Variety: Playboy будет выходить в цифровом виде с подписками на контент как у OnlyFans

Журнал ушел в онлайн и выступает как обложка цифровой платформы Playboy для создателей контента. Она работает по схеме OnlyFans — за эксклюзивный контент взимается плата. Однако в Playboy заверили, что порно там не будет

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Playboy возобновил выпуск онлайн-версии журнала, он стал «обложкой» для недавно запущенной цифровой платформы, позволяющей авторам публиковать контент и собирать за него ежемесячную плату от подписчиков, сообщает Variety. Как отмечает издание, эта модель аналогична той, по которой работает сервис OnlyFans.

Саму платформу для создателей контента Playboy запустил с середины сентября 2022 года. Как сообщила компания, в цифровой версии журнала представлены «самые успешные и многообещающие создатели Playboy в редакционных статьях, съемках для обложек, модных разворотах Playboy и многом другом». В ней Playboy уже публикует истории его создателей.

При этом в отличие от сервиса OnlyFans платформа Playboy не допускает публикацию порнографических материалов, указала компания. «Многие из наших авторов не размещают на страницах обнаженную натуру. Мы допускаем наготу [в контенте], однако не разрешаем публиковать материалы с откровенным содержанием и порнографию. <...> Мы не позиционируем платформу как ресурс «для взрослых» — она для всех, в том числе обычных авторов, которые делятся закулисными сценами жизни», — приводит издание представителя Plаyboy.

Как отметила бренд-директор Playboy Рейчел Уэббер, команда сосредоточена на построении «самой безопасной и прибыльной креативной платформы в мире». По ее словам, «живущие в TikTok» создатели контента из поколения Z видят бренд Playboy как символ престижа и хотят видеть его платформу свободной от рекламы и определяемых рекламодателями ограничений.

На OnlyFans создатели контента могут сделать свою страницу платной и установить цену за ежемесячный доступ. Аккаунт также можно сделать бесплатным и ввести плату за просмотр только части содержимого.

Героиней первой заглавной страницы возрожденного издания стала модель и блогер Аманда Черни, которую изобразили в виде кролика Playboy. Девушка в стальном корсете на фото авторства Шарлотт Резерфорд летит, усевшись на морковку, стилизованную под космический корабль. Variety отмечает, что полноценный номер Playboy издатели планируют выпустить в конце этого года, вероятно, даже в печатном виде.

Печатный эротический журнал Playboy издавался почти 70 лет — с 1953 года вплоть до марта 2020 года — Хью Хефнером и его единомышленниками. На основе журнала была создана медиакомпания Playboy Enterprises. Хефнер скончался в 2017 году.

О том, что издание прекратит выпуск печатной версии в Playboy заявили в январе 2018 года, причиной тому называли убыточность. Руководство компании намеревалось сосредоточиться на развитии бренда «мира Playboy», который, по мнению менеджмента компании, «гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание».