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Принадлежавший Хью Хефнеру первый номер Playboy продали на аукционе
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Принадлежавший Хью Хефнеру первый номер Playboy продали на аукционе
Общество, 20:28
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Принадлежавший Хью Хефнеру первый номер Playboy продали на аукционе

Личные вещи основателя Playboy Enterprises Хью Хефнера, включая первый номер журнала Playboy, продали на аукционе Julien's Auction. Об этом говорится в Twitter аукциона.

Кроме журнала было также продано «кольцо Виагры», куртка-смокинг и другие вещи.

Телеканал SkyNews сообщает подробности о ценах, за которые были проданы отдельные лоты. Так, первый номер Playboy, принадлежавший Хефнеру, ушел с молотка за $31250, золотое «кольцо Виагры» с ониксом — за $22400, его куртка-смокинг из красного шелка — за $41600.

Жизнь основателя Playboy Хью Хефнера. Фотогалерея Еще 11 фото
Фотогалерея

Хью Хефнер умер на 92-м году жизни в своем особняке 27 сентября 2017 года. По сообщениям СМИ, он скончался от остановки сердца. Хефнер основал Playboy в 1953 году.
 

Теги: Playboy , Хью Хефнер
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