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WSJ узнала о возможном отказе Playboy от печатной версии
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WSJ узнала о возможном отказе Playboy от печатной версии
Технологии и медиа, 06:51
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WSJ узнала о возможном отказе Playboy от печатной версии

Издатели Playboy могут отказаться от выпуска печатной версии мужского журнала. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Ранее мы могли бы оправдать убытки [журнала] <...> Но я не уверен, что печать-это лучший способ донести контент до наших потребителей в будущем», — приводит газета слова руководителя Playboy Enterprises Бена Кона. Он добавил, что руководство намерено сосредоточиться на бренде «мира Playboy», который «гораздо обширнее, чем небольшое печатное издание».

По данным газеты, руководство компании Playboy Enterprises ведет переговоры о покупке 35% акций у наследников основателя Playboy Хью Хефнера, который скончался в сентябре 2017 года. Как сообщают источники, компания для совершения сделки может направить около $100 млн.

При этом ранее, как отмечает The Wall Street Journal, между Хефнером и Rizvi Traverse (владеет контрольным пакетом акций в Playboy Enterprises) имелись договоренности, согласно которым печатная версия Playboy не прекратит выходить при жизни основателя журнала. Кроме того, Хефнер имел полномочия запрещать некоторые сделки, а эти права его наследникам не перешли.

Представители Playboy Enterprises и Rizvi Traverse отказались комментировать эту информацию газете.

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В феврале генеральный директор Playboy Enterprises Inc. Скотт Фландерс заявлял о планах по возможной продаже компании (ее активы включают в себя журнал, сайт, особняк Playboy, а также лицензионные соглашения). Как подчеркивал Фландерс, идея о продаже компании возникла из интереса к приобретению особняка, который Playboy уже решил продать ранее. По оценкам WSJ, соглашение могло принести владельцам компании около $500 млн.

Журнал Playboy в 2016 году временно прекратил публиковать фотографии с обнаженными женщинами. В руководстве компании заявляли, что такой подход является устаревшим, но уже в феврале 2017 года компания вернула концепцию назад.

Теги: Playboy , Playboy Enterprises
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