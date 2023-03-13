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На участке БКЛ приостановили движение поездов

Движение на БКЛ от «Новаторской» до «Аминьевской» остановили «для проверки инфраструктуры»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Движение поездов от станции «Новаторская» до «Аминьевской» на Большой кольцевой линии метро Москвы временно остановили «для проверки инфраструктуры», сообщил столичный департамент транспорта.

В обратном направлении поезда идут с увеличенными интервалами. «Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке», — подчеркнули в дептрансе.

Пассажирам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом. От станции «Аминьевская» до станций «Славянский бульвар» и «Озерная» регулярно ходит автобус № 329, а от «Новаторской» до одноименной строящейся станции Троицкой линии метро, «Проспекта Вернадского» и «Мичуринского проспекта» следует автобус № 661, сообщили в дептрансе.

Движение по всей Большой кольцевой линии метро запустили 1 марта. Сейчас на ней 31 станция, длина ветки составляет 70 км, что делает ее самой протяженной кольцевой линией в мире. С БКЛ можно пересесть на 20 станций 11 радиальных линий метро, три станции МЦК и 13 станций МЦД, а также сделать 11 пересадок на станции железной дороги.

По оценкам дептранса, запуск БКЛ позволит разгрузить столичные транспортные потоки в среднем на 20%. Кольцевая линия станет свободнее до 25%, радиальные ветки разгрузятся до 22%, МЦК — до 20%. До 15% ожидается сокращение трафика на вылетных автомагистралях, поскольку часть водителей пересядут на городской транспорт.

Теги
Дептранс Москва Метро московское метро Большая кольцевая линия метро
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