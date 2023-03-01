Как выглядят станции нового кольца московского метро. Фоторепортаж
В Москве запустили полноценное движение по Большой кольцевой линии (БКЛ). Для пассажиров открыли девять новых станций: «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща», «Кленовый бульвар», «Варшавская», «Нагатинский Затон», «Печатники», «Текстильщики» и «Каширская». После замыкания круга протяженность новой линии составила более 70 км. Как выглядят новые станции — в фоторепортаже РБК
Владимир Путин дал старт движению по Большой кольцевой линии (БКЛ) в режиме видеосвязи, очно в церемонии открытия на станции «Сокольники» принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Президент поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве БКЛ, и назвал ее очень нужным для города проектом. Собянин отметил, что БКЛ — это «самый большой и трудный проект за всю историю метростроения»
Перед запуском Большой кольцевой линии Владимир Путин подписал актуальную схему метро с новыми станциями
Протяженность новой кольцевой линии — более 70 км, на ней 31 станция (с учетом ответвления на «Деловой центр»), 22 из которых уже функционировали. Новая ветка стала крупнейшим в мире метрокольцом, обогнав пекинское
Проезд по Большой кольцевой линии московского метро первые пять дней после открытия будет бесплатным, сообщили в пресс-службе метрополитена. «Мы проделали колоссальную работу, достроили крупнейшее в мире кольцо и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», — пояснил Сергей Собянин
Станция «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (на фото) является пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии
Она стала самой глубокой станцией на линии и второй по глубине в московской подземке (глубина заложения «Марьиной Рощи» — 70 м, глубже только «Парк Победы» — 84 м)
«Сокольники» БКЛ связана переходом с одноименной станцией Сокольнической линии
Главной особенностью ее интерьера стал двухуровневый потолок, напоминающий ткацкий станок
Станция «Печатники» БКЛ связана переходами с одноименными станциями Люблинско-Дмитровской линии и МЦД-2
У станции «Нагатинский Затон» один вестибюль, при выходе из которого открывается вид на Москву-реку
В оформлении использовались отсылки к народным промыслам
Отделка «Каширской» выполнена в черно-белой гамме
Интерьер обновили: стены облицевали белой керамической плиткой взамен серо-голубой, а колонны — серо-желтым мрамором с голубыми вкраплениями
Ожидается, что после открытия БКЛ действующая Кольцевая линия метро разгрузится до 25%, говорил мэр Москвы Сергей Собянин.
Большую кольцевую линию строили и запускали по частям, первый участок на северо-западе был открыт в феврале 2018 года. Как выглядят станции, открытые в апреле 2021 года, смотрите в этом фоторепортаже РБК, а в декабре 2021-го — здесь