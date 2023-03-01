Как выглядят станции нового кольца московского метро. Фоторепортаж

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 80,1 (+0,59) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 75,25 (+0,36) Инвестиции, 16:22
Bloomberg узнал о просьбе Тинькова к Лондону о снятии санкций Политика, 20:22
В Киеве и большей части областей Украины объявили воздушную тревогу Политика, 20:21
Гладков исключил связь между отравлением и покушением на себя Политика, 20:20
В Пентагоне призвали не недооценивать военные возможности России Политика, 20:09
«Адмирал» выиграл первый за шесть лет матч в плей-офф КХЛ Спорт, 19:58
Как изменится образование в ближайшие годы РБК и Ростелеком, 19:39
Экс-чемпион мира по боксу россиянин Гассиев получил гражданство Армении Спорт, 19:39
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Украинцам посоветовали обращаться к правоохранителям насчет песен Лепса Политика, 19:27
Клуб НХЛ обменял российского олимпийского чемпиона Спорт, 19:17
Стартовала IX коллегия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Пресс-релиз, 19:16
В Газпромбанке назвали фаворитов по ожидаемой дивдоходности Инвестиции, 19:10
Росстат зафиксировал нетипичную для конца зимы дефляцию Экономика, 19:04
Юрист сообщил о деле против Толоконниковой об оскорблении чувств верующих Политика, 19:02
За зиму Солнце в Петербурге светило 52 часа Общество, 19:01
Общество ,  
0 

Как выглядят станции нового кольца московского метро. Фоторепортаж

В Москве запустили полноценное движение по Большой кольцевой линии (БКЛ). Для пассажиров открыли девять новых станций: «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща», «Кленовый бульвар», «Варшавская», «Нагатинский Затон», «Печатники», «Текстильщики» и «Каширская». После замыкания круга протяженность новой линии составила более 70 км. Как выглядят новые станции — в фоторепортаже РБК
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Владимир Путин дал старт движению по Большой кольцевой линии (БКЛ) в режиме видеосвязи, очно в церемонии открытия на станции «Сокольники» принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Президент поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве БКЛ, и назвал ее очень нужным для города проектом. Собянин отметил, что БКЛ — это «самый большой и трудный проект за всю историю метростроения»

Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Перед запуском Большой кольцевой линии Владимир Путин подписал актуальную схему метро с новыми станциями

Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Протяженность новой кольцевой линии — более 70 км, на ней 31 станция (с учетом ответвления на «Деловой центр»), 22 из которых уже функционировали. Новая ветка стала крупнейшим в мире метрокольцом, обогнав пекинское

Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Проезд по Большой кольцевой линии московского метро первые пять дней после открытия будет бесплатным, сообщили в пресс-службе метрополитена. «Мы проделали колоссальную работу, достроили крупнейшее в мире кольцо и хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить его удобство», — пояснил Сергей Собянин

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Станция «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (на фото) является пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Она стала самой глубокой станцией на линии и второй по глубине в московской подземке (глубина заложения «Марьиной Рощи» — 70 м, глубже только «Парк Победы» — 84 м)

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
В основе концепции станции «Марьина Роща» — ассоциация с элементами дворянской усадьбы, основным цветом стал белый
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Станция «Рижская» связана пересадкой с одноименной станцией на Калужско-Рижской линии, а в перспективе — с платформами Московских центральных диаметров
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Для отделки «Рижской» использован гранит
 
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
«Рижскую» украсили 12 металлических арок со встроенной подсветкой, что перекликается с интерьером Рижского вокзала
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Сокольники» БКЛ связана переходом с одноименной станцией Сокольнической линии

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
«Сокольники» посвятили строительству первых станций Московского метрополитена: на потолке разместили фрагменты плакатов тех лет (первая очередь метрополитена открылась в 1935 году)
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Потолок станции «Сокольники» БКЛ украсило панно в стилистике художников-авангардистов — Казимира Малевича и Владимира Татлина
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Станция «Текстильщики» связана пересадкой с одноименными станциями Таганско-Краснопресненской линии и МЦД-2
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Главной особенностью ее интерьера стал двухуровневый потолок, напоминающий ткацкий станок

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Полы станции выложены гранитом светло-серого цвета, стены — мрамором и металлическими панелями
 
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Станция «Печатники» БКЛ связана переходами с одноименными станциями Люблинско-Дмитровской линии и МЦД-2

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Интерьер выдержан в черно-белой гамме
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
На станции «Печатники» есть скамейки в форме перевернутых букв П, в виде этой буквы оформлены и колонны у эскалаторов
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

У станции «Нагатинский Затон» один вестибюль, при выходе из которого открывается вид на Москву-реку

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Станцию украсили панно с изображением рыб, выполненные из натурального камня
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
В облицовке стен залов «Нагатинского Затона» использован мрамор белого цвета, полы оформлены гранитом
 
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Наземные вестибюли станции «Кленовый бульвар» сделаны со стилистическими элементами дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском (был построен во второй половине XVII века)
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В оформлении использовались отсылки к народным промыслам

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Интерьер платформы «Кленовый бульвар» выдержан в черно-белой гамме
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
При реконструкции исторический облик «Каширской» был сохранен: до открытия БКЛ станция входила в состав упраздненной Каховской линии
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Станция является кросс-платформенной: чтобы перейти с зеленой ветки на БКЛ, нужно пройти на другую сторону платформы
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Отделка «Каширской» выполнена в черно-белой гамме

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Станция «Варшавская» была открыта в 1969 году и работала еще до запуска Большой кольцевой линии. В 2019 году при строительстве БКЛ ее закрыли на реконструкцию
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Интерьер обновили: стены облицевали белой керамической плиткой взамен серо-голубой, а колонны — серо-желтым мрамором с голубыми вкраплениями

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Путевые стены станции украшают кованые изображения Варшавы
Фото:mos.ru
Фото: mos.ru

Ожидается, что после открытия БКЛ действующая Кольцевая линия метро разгрузится до 25%, говорил мэр Москвы Сергей Собянин.

Большую кольцевую линию строили и запускали по частям, первый участок на северо-западе был открыт в феврале 2018 года. Как выглядят станции, открытые в апреле 2021 года, смотрите в этом фоторепортаже РБК, а в декабре 2021-го — здесь

Авторы
Теги
Андрей Любимов Андрей Любимов, Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
мультимедиа транспорт Москва Сергей Собянин Владимир Путин открытие станции метро Большая кольцевая линия метро Метро Московский метрополитен
Материалы по теме
Полный запуск движения по БКЛ вчетверо увеличит пассажиропоток на линии
Общество
Мэрия Москвы после запуска БКЛ пересмотрит планы по строительству метро
Общество
Как Путин и Собянин открыли движение по Большой кольцевой линии метро
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter