Как выглядят станции нового кольца московского метро. Фоторепортаж

Владимир Путин дал старт движению по Большой кольцевой линии (БКЛ) в режиме видеосвязи, очно в церемонии открытия на станции «Сокольники» принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Президент поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве БКЛ, и назвал ее очень нужным для города проектом. Собянин отметил, что БКЛ — это «самый большой и трудный проект за всю историю метростроения»