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Шесть человек погибли при крушении военного самолета в Мексике

Шестеро военнослужащих погибли при крушении самолета в муниципалитете Эмилиано-Сапата (штат Веракрус) в Мексике. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

По данным ведомства, авария произошла около 09:45 (18:45 мск). Мексиканский военный самолет LearJet 45 разбился при взлете в аэропорту Эль-Ленсеро. Расследованием причин авиакатастрофы займется специальная комиссия Минобороны.

Военный самолет упал в столице Нигерии
Общество
Фото:Afolabi Sotunde / Reuters

Как сообщает газета El Universal, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сразу загорелся.

Также в этот день военный самолет упал возле Международного аэропорта им. Ннамди Азикиве в столице Нигерии Абудже. Министр авиации страны Хади Сирика, сообщил, что разбился самолет King Air 350, который состоит на вооружении у Военно-воздушных сил Нигерии. Он упал у взлетно-посадочной полосы после сообщения об отказе двигателя. По данным газеты Vanguard, на борту находились шесть человек. Предположительно, все погибли.

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