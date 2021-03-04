Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

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Палата представителей конгресса США приняла законопроект, названный в честь погибшего в прошлом году после задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает CNN.

Согласно «Закону о справедливой полиции имени Джорджа Флойда» полицейским запрещается применять удушающие приемы. Законопроект предусматривает создание базы данных неправомерных действий полицейских, ограничивает выдачу ордеров на проникновение в дома. Кроме того, расширяются возможности для подачи исков в отношении полицейских за злоупотребление полномочиями.

Летом прошлого года палата представителей уже принимала законопроект о реформе полиции, однако сенат, который тогда контролировался республиканцами, так и не одобрил его.

Джордж Флойд погиб в мае прошлого года в Миннеаполисе. Полицейские применили удушающий прием при задержании и удерживали в таком положении несколько минут. После этого в США прошла серия массовых акций протеста против полицейского насилия и расизма. Причастные к смерти афроамериканца полицейские были уволены, им предъявили обвинения.