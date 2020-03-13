Больницы Москвы прекратили пускать посетителей из-за коронавируса

Главный санитарный врач столицы поручил прекратить допуск посетителей в московские стационары

Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

В больницах Москвы введены ограничения на посещение пациентов и объявлен карантин, это следует из постановления главного санитарного врача столицы Елены Андреевой от 12 марта (есть у РБК).

Сообщения о карантине на основании постановления Андреевой появились в Instagram как минимум четырех столичных медицинских учреждений: ГКБ № 29 им. Н.Э.Баумана, ГКБ им. Е.О.Мухина и ГКБ им. Ф.И.Иноземцева, а также Центра планирования семьи и репродукции.

Исходя из постановления, руководителям медицинских организаций предписано: прекратить допуск посетителей в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием (дома ребенка, детские дома, интернаты); обеспечить режим проветривания, проведения дезинфекции и обеззараживания воздуха, изоляцию больных с симптомами ОРВИ и др.

Главный врач ГКБ им. Ф.И.Иноземцева Александр Митичкин подтвердил РБК факт введения карантина, уточнив, что также ограничены партнерские роды (когда при них присутствует отец. — РБК) и дни открытых дверей. Он пояснил, что распоряжение за подписью Андреевой поступило в больницу днем 13 марта. Об отмене дня открытых дверей объявлено также на Instagram-странице больницы имени А.К.Ерамишанцева