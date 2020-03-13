В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

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Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в Китае за последние сутки. Об этом говорится в официальном заявлении Национальной комиссии по здравоохранению.

Отмечается, что за сутки скончались от вируса семь человек. Шестеро погибших числятся в эпицентре эпидемии — провинции Хубэй и один в провинции Шаньдун. Еще 33 человека находятся под подозрением на заражение.

Из больниц после выздоровления от вируса выписали 1318 человек. Общее количество тяжелых случаев заражения снизилось на 237 — до 4020. При этом общее число подтвержденных случаев заражения в Китае достигло 80 813, включая 13 526 человек, которые в настоящее время находятся на лечении в китайских медучреждениях.

По данным комиссии, под подозрением на заражение находятся 147 человек. С момента распространения заболевания в стране погибли 3176 человек.

Ранее глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил о том, что пандемия коронавируса может пойти на спад в июне 2020 года. В случае, если ряд стран не примут необходимых мер для борьбы с заболеванием, пандемия может продлиться дольше, отметил он.

Вспышку вируса впервые выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По данным SCMP, в мире вирусом заразились 131 851 человек. Умерли 4948 человек.