0

В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы рулежной дорожки

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Самолет А320 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Казани выкатился за пределы рулежной дорожки, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

«Инцидент произошел 13 февраля 2026 года на рейсе № 1193 Казань — Москва. На борту находились 158 пассажиров и члены экипажа», — рассказала прокуратура.

По данным ведомства, никто не пострадал, у борта нет повреждений.

РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».

Материал дополняется

