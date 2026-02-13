В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы рулежной дорожки
Самолет А320 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Казани выкатился за пределы рулежной дорожки, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
«Инцидент произошел 13 февраля 2026 года на рейсе № 1193 Казань — Москва. На борту находились 158 пассажиров и члены экипажа», — рассказала прокуратура.
По данным ведомства, никто не пострадал, у борта нет повреждений.
РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»