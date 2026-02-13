В аэропорту Перми электрокар повредил самолет Sukhoi Superjet 100
В аэропорту Перми электрокар повредил самолет Sukhoi Superjet 100 на аэродроме Большое Савино, по факту инцидента организована проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что Пермская транспортная прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и работу наземных служб аэропорта.
