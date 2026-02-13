 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В аэропорту Перми электрокар повредил самолет Sukhoi Superjet 100

В Перми электрокар повредил самолет Sukhoi Superjet 100
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Фото: Уральская транспортная прокуратура

В аэропорту Перми электрокар повредил самолет Sukhoi Superjet 100 на аэродроме Большое Савино, по факту инцидента организована проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что Пермская транспортная прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и работу наземных служб аэропорта.

Отечественный двигатель для Superjet испытали на попадание птиц. Видео
Технологии и медиа

Sukhoi Superjet 100, разработкой которого занялись еще в начале 2000-х, стал первым проектом по созданию в России с нуля современного крупносерийного пассажирского самолета после распада СССР.

Антонина Сергеева
Пермь Урал транспортная прокуратура повреждения проверка Superjet
