Фото: Уральская транспортная прокуратура

В аэропорту Перми электрокар повредил самолет Sukhoi Superjet 100 на аэродроме Большое Савино, по факту инцидента организована проверка, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что Пермская транспортная прокуратура оценит соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и работу наземных служб аэропорта.

Sukhoi Superjet 100, разработкой которого занялись еще в начале 2000-х, стал первым проектом по созданию в России с нуля современного крупносерийного пассажирского самолета после распада СССР.