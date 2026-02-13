Суд освободил бизнесмена Бойко-Великого от наказания по одному делу

Василий Бойко-Великий (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Московский областной суд по истечению срока давности освободил от наказания основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, которого в ноябре прошлого года приговорили к 15 годам колонии по делу об организации преступного сообщества и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности.

Он пробудет под стражей еще 4 месяца, поскольку не отбыл наказание по предыдущему приговору, сообщила РБК его адвокат Виктория Шонина.

«Суд изменил приговор, освободив всех фигурантов уголовного дела от наказания по истечению сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Семь человек отправились домой, а Василий Бойко-Великий остается в СИЗО для отбытия наказания по предыдущему приговору», — рассказала нона.

В ноябре Бойко-Великого приговорили к 15,5 годам строгого режима. По версии следствия, в 2003 году Бойко-Великий создал преступную группу с целью незаконного завладения земельными участками в Рузском районе Подмосковья под видом инвестирования в сельское хозяйство. Речь шла о долях работников реорганизованных совхозов.

Обвинение считает, что земли переводили на подконтрольные бизнесмену фирмы, регистрировали их, дробили и продавали новым владельцам, а в ходе судебных споров участники преступной группы добивались отклонения претензий с помощью поддельных документов. По оценке следствия, в период с 2003 по 2011 год фигуранты незаконно приобрели права собственности на участки площадью 2 тыс. га на сумму 347,9 млн руб.

Расследование длилось более 10 лет — с 2006 года. В 2020-м суд прекратил уголовное дело в отношении бизнесмена и сослался на недавние изменения в законодательстве, которые не допускают преследования по статье о преступном сообществе в связи с предпринимательской деятельностью. Так, с апреля 2020 года Уголовный кодекс не позволяет квалифицировать как создание ОПС действия владельцев, руководителей или сотрудников бизнес-структур, не созданных специально для совершения преступлений.

Однако в 2023 году Бойко-Великого осудили на шесть с половиной лет колонии по обвинению в растрате средств банка «Кредит-Экспресс». Обвинение заявляло, что бизнесмен и другие фигуранты похитили у кредитной организации более 180 млн руб. и $929 тыс. Кроме того, в 2023-м Арбитражный суд Москвы признал предпринимателя банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.