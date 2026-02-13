 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд освободил бизнесмена Бойко-Великого от наказания по одному делу

Мособлсуд освободил Бойко-Великого от наказания по делу о преступном сообществе
Василий Бойко-Великий
Василий Бойко-Великий (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Московский областной суд по истечению срока давности освободил от наказания основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, которого в ноябре прошлого года приговорили к 15 годам колонии по делу об организации преступного сообщества и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности.

Он пробудет под стражей еще 4 месяца, поскольку не отбыл наказание по предыдущему приговору, сообщила РБК его адвокат Виктория Шонина.

«Суд изменил приговор, освободив всех фигурантов уголовного дела от наказания по истечению сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Семь человек отправились домой, а Василий Бойко-Великий остается в СИЗО для отбытия наказания по предыдущему приговору», — рассказала нона.

В ноябре Бойко-Великого приговорили к 15,5 годам строгого режима. По версии следствия, в 2003 году Бойко-Великий создал преступную группу с целью незаконного завладения земельными участками в Рузском районе Подмосковья под видом инвестирования в сельское хозяйство. Речь шла о долях работников реорганизованных совхозов.

Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе
Бизнес
Василий Бойко-Великий (в центре)

Обвинение считает, что земли переводили на подконтрольные бизнесмену фирмы, регистрировали их, дробили и продавали новым владельцам, а в ходе судебных споров участники преступной группы добивались отклонения претензий с помощью поддельных документов. По оценке следствия, в период с 2003 по 2011 год фигуранты незаконно приобрели права собственности на участки площадью 2 тыс. га на сумму 347,9 млн руб.

Расследование длилось более 10 лет — с 2006 года. В 2020-м суд прекратил уголовное дело в отношении бизнесмена и сослался на недавние изменения в законодательстве, которые не допускают преследования по статье о преступном сообществе в связи с предпринимательской деятельностью. Так, с апреля 2020 года Уголовный кодекс не позволяет квалифицировать как создание ОПС действия владельцев, руководителей или сотрудников бизнес-структур, не созданных специально для совершения преступлений.

Однако в 2023 году Бойко-Великого осудили на шесть с половиной лет колонии по обвинению в растрате средств банка «Кредит-Экспресс». Обвинение заявляло, что бизнесмен и другие фигуранты похитили у кредитной организации более 180 млн руб. и $929 тыс. Кроме того, в 2023-м Арбитражный суд Москвы признал предпринимателя банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Василий Бойко-Великий фигуранты «Русское молоко» приговор СИЗО
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Сменивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 21:55
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала Бизнес, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
На повторе музыку, написанную в СССР, чаще всего слушают зумеры Общество, 21:51
На «радиостанции Судного дня» объяснили, откуда так много слов в эфире Общество, 21:44
Что будет со ставками по вкладам и кредитам после снижения ставки ЦБ Финансы, 21:41
FT узнала, что Рубио пропустил встречу с европейцами в Мюнхене Политика, 21:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана «настоящим другом и бойцом» Политика, 21:29
Шайба обладателя Кубка Гагарина помогла Чехии обыграть Францию на Играх Спорт, 21:21
В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы рулежной дорожки Общество, 21:20
Суд освободил бизнесмена Бойко-Великого от наказания по одному делу Общество, 21:12
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду Политика, 21:02
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Прокуратура проконтролирует расследование гибели мальчика в Москве Общество, 20:58