 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе

Василий Бойко-Великий (в центре)
Василий Бойко-Великий (в центре) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Суд в Московской области приговорил бизнесмена, основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к 15 с половиной годам колонии строго режима по делу об организации и участии в преступном сообществе (ч.3 ст. 210 УК РФ), сообщила пресс-служба Следственного комитета. Еще восемь фигурантов расследования получили от 10 до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2003 году Бойко-Великий создал преступную группу с целью незаконного завладения земельными участками в Рузском районе под видом инвестирования в сельское хозяйство. Речь шла о долях работников реорганизованных совхозов. Земли переводили на подконтрольные бизнесмену фирмы регистрировали их, дробили и продавали новым владельцам, а в ходе судебных споров участники преступной группы добивались отклонения претензий, используя поддельные документы, считает обвинение. 

В 2023 году бизнесмена приговорили к шести с половиной годам колонии по делу о растрате средств банка «Кредит-Экспресс» (лишен лицензии в 2018 году). Обвинение заявляло, что Бойко-Великий и другие фигуранты похитили у кредитной организации более 180 млн руб. и $929 тыс.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Василий Бойко-Великий преступное сообщество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
Россиянам напомнили размер индексации страховых пенсий с января Экономика, 18:26
Эрдоган заявил, что Турция «не чувствует зависти» к чужим территориям Политика, 18:23
Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе Бизнес, 18:22
Secure by Design: как меняется подход к созданию защищенного ПО Тренды, 18:22
Власти Германии урезали социальные пособия беженцам с Украины Политика, 18:21
Совет директоров «ЕвроТранса» рекомендовал дивиденды с доходностью 7% Инвестиции, 18:17
Тренды HoReCa: как прошла новая встреча бизнес-клуба «Дело в тебе» Отрасли, 18:15
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
НАБУ приостановило обнародование материалов по делу Миндича Политика, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
CNN узнал, кто руководит переговорами США и России по миру на Украине Политика, 18:08
В центре Москвы загорелась квартира в многоэтажке Общество, 18:04
ЦБ опустил курс доллара на 20 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:02
Кудашов фразой «очень скверно и неприятно» описал увольнение из «Динамо» Спорт, 18:02
Великобритания решила построить сеть заводов по производству боеприпасов Политика, 18:00