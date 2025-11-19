Бизнесмену Бойко-Великому дали 15,5 лет по делу о преступном сообществе

Василий Бойко-Великий (в центре) (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Суд в Московской области приговорил бизнесмена, основателя агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого к 15 с половиной годам колонии строго режима по делу об организации и участии в преступном сообществе (ч.3 ст. 210 УК РФ), сообщила пресс-служба Следственного комитета. Еще восемь фигурантов расследования получили от 10 до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2003 году Бойко-Великий создал преступную группу с целью незаконного завладения земельными участками в Рузском районе под видом инвестирования в сельское хозяйство. Речь шла о долях работников реорганизованных совхозов. Земли переводили на подконтрольные бизнесмену фирмы регистрировали их, дробили и продавали новым владельцам, а в ходе судебных споров участники преступной группы добивались отклонения претензий, используя поддельные документы, считает обвинение.

В 2023 году бизнесмена приговорили к шести с половиной годам колонии по делу о растрате средств банка «Кредит-Экспресс» (лишен лицензии в 2018 году). Обвинение заявляло, что Бойко-Великий и другие фигуранты похитили у кредитной организации более 180 млн руб. и $929 тыс.

Материал дополняется