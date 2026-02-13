 Перейти к основному контенту
Общество
0

Безруков исключил «коварные замыслы по захвату» должности в школе МХАТ

Сергей Безруков
Сергей Безруков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сергей Безруков не собирается подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сам актер и режиссер сообщил в своем Telegram-канале.

«Однако из многочисленных сообщений узнал, что меня подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности», — написал он.

По его словам, занятости по «руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно».

Ранее на этой неделе Минкультуры освободило от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ Константина Богомолова, назначенного в конце января. Ранее с такой просьбой выступил сам Богомолов. Однако пять собеседников РБК на медиарынке и в театральной среде рассказали, что профессиональное сообщество оказало на ректора давление, чтобы он подал в отставку.

После назначения Богомолова — выпускника ГИТИСа — выпускники Школы-студии МХАТ направили обращение министру культуры Ольге Любимовой, в котором попросили пересмотреть решение. В письме говорится, что предыдущие руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности». Богомолов ответил на критику, заявив, что разделение на своих и чужих превращает Школу-студию МХАТ в секту.

Минкультуры освободило Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ
Общество
Константин Богомолов

О том, что Безруков, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов, а также художественный руководитель театра имени Пушкина Евгений Писарев могут претендовать на должность ректора Школы-студии МХАТ, ранее сообщили ТАСС два источника, близких к Ученому совету учебного заведения.

Однако Писарев в разговоре с РБК сообщил 11 февраля, что предложений возглавить Школу-студию МХАТ вместо Богомолова ему не поступало. По словам Певцова, он также не получал предложений возглавить Школу-студию МХАТ и навряд ли таковые поступят.

Материал дополняется

