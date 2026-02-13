Выращивающий какао в Венесуэле россиянин назвал честную цену на шоколад

Фермер из Венесуэлы Владимир Скарзов рассказал в эфире Радио РБК, из чего складывается справедливая цена шоколада. По его мнению, текущая стоимость какао-бобов в $2–2,5 за килограмм занижена

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Честная стоимость плитки несуррогатного шоколада должна составлять 300–350 руб., заявил в эфире Радио РБК фермер Владимир Скарзов, выращивающий какао-бобы на плантациях в Венесуэле.

По его словам, текущая цена на какао-бобы на уровне $2–2,5 за килограмм «суперзанижена для фермеров, чтобы рабочих держать в экстремальной бедности». Фермер считает, что справедливая стоимость сырья должна составлять $6–8 за килограмм, — в этом случае плитка шоколада для российского потребителя будет стоить от 300 до 350 руб.

«Это не груша, не яблоко — вы сорвали его с ветки, и уже можно есть. Нет, нельзя. Вы срываете мазорку. Мазорка — это початок, в этом початке находятся бобы какао. Этот початок нужно распотрошить, нужно достать. Все это укладывается в специальные ящики. Происходит магия ферментации. Это все высушить, привести в кондицию для того, чтобы это было готово к отправке, упаковать в специальные мешки. Это непросто. И оборудование, и мешки, и работа — это все стоит денег», — объяснил Скарзов.

Он добавил, что работа на ферме в Венесуэле может быть связана с экстремальными условиями: например, в горной местности высокая влажность, и работать приходится в условиях 40-градусной жары и 100-процентной влажности.

Кроме того, бизнес по производству какао-бобов в Венесуэле сталкивается с бюрократией — требуется «огромное количество разрешений».

«Представьте себе: я везу из пункта А в пункт Б, допустим, из Карипе — это штат Монако, в Каракас 20 тонн какао для того, чтобы отгрузить его в Россию. Везу его на фуре. Так вот, у меня есть 24 поста национальной гвардии, на которых мой товар может быть досмотрен и задержан на три часа. Знаете, за сколько в среднем доезжает фура? За сутки. А расстояние, знаете, какое? 450 километров», — рассказал Скарзов.

При этом фермер отметил: 2026 год станет годом стабилизации, и шоколад дорожать не будет.

Какао-бобы подешевели примерно на две трети по сравнению с пиком годичной давности, когда неурожаи в Западной Африке привели к трехкратному скачку цен, писал Bloomberg. На последней неделе января котировки впервые с конца 2023 года опустились ниже психологически важной отметки $4000 за тонну.

В январе падение ускорилось, поскольку крупнейший в мире производитель шоколада отчитался о падении продаж, а переработка какао в Европе — ключевом регионе-потребителе — упала до минимального уровня за квартал с 2013 года. Снижение спроса на фоне высоких запасов продолжает давить на рынок, отмечает издание.