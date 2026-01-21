Патрушев назвал регулирование цен на продукты «опасной историей»

Дмитрий Патрушев (Фото: Александр Миридонов / ТАСС)

Российские власти поддерживают основы рыночной экономики в стране, регулирование государством цен на продовольствие возможно на коротком этапе, но в целом это «опасная история». Об этом заявил

вице-премьер Дмитрий Патрушев, выступая на Третьем форуме лидеров молочной индустрии.

«Государственное регулирование цен возможно, но на крайне коротком этапе. Это очень опасная история, я неоднократно об этом говорил. Вы же видите, за последнее время [мы] избегали подобного вмешательства в рыночную экономику», — сказал Патрушев.

Вице-премьер призвал бизнес чувствовать свою социальную ответственность в вопросе ценообразования. Он отметил, что при возникновении ажиотажного спроса на определенную продукцию, не вызванного объективными факторами, бизнес должен помогать государству в его погашении, а не «пытаться заработать какие-то сверхдоходы на этой ситуации».

Патрушев также напомнил, что есть рыночные инструменты, которые позволяют держать цены на приемлемом уровне, например долгосрочные контракты между сетями и производителями.

В декабре 2025 года в ходе прямой линии президент Владимир Путин также назвал перспективу государственного регулирования цен опасной, согласившись с тем, что есть сферы, где она необходима.

В качестве примера он привел ценообразование на фармацевтические товары из списка жизненно важных лекарственных препаратов — «там есть планка, выше которой подниматься нельзя». «По обычным товарам — это сложная история», — добавил Путин.