Азербайджан и одна страна ЕС вошли в топ-10 импортеров шоколада из России

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В 2025 году за первые четыре месяца Россия продала больше всего шоколада Казахстану, Азербайджану и Узбекистану, в десятку также вошли Китай и Германия, следует из данных платформы ООН Comtrade, передает «РИА Новости».

Главным импортером шоколада из России стал Казахстан — поставки в эту страну за январь—апрель составили $78,3 млн. Примерно в три раза меньше оцениваются поставки в Азербайджан, который расположился на втором месте, — $23,4 млн. Следом идут Узбекистан ($21,4 млн), Киргизия ($14,7 млн) и Грузия ($8 млн).

Китай стал шестым по величине покупателем российского шоколада с импортом на $7,4 млн. Далее идут Армения, Сербия и Молдавия, а замкнула топ-10 Германия с $2,1 млн.

В марте экспорт российских огурцов в Польшу достиг максимального уровня за последние четыре года. Поставки из России в начале весны составили 2,1 тыс. т на сумму €2,7 млн — это в 2,5 раза больше февральских объемов и на 25% превышает показатели за март 2024 года. Россия заняла лидирующую позицию среди поставщиков огурцов в Польшу, обеспечив 83% всего объема импорта. Остальная часть пришлась на Турцию — €241 тыс., Белоруссию — €194 тыс. и Украину — €79 тыс.

В мае глава Польской ассоциации производителей томатов и огурцов в теплицах Лукаш Гвиздала на фоне рекордного объема поставок на рынок республики весной 2025 года призвал полностью прекратить ввоз огурцов из России, в том числе, транзит через Белоруссию. Он счел, что это противоречит позиции Польши, которая поддерживает Украину, но продолжает закупать продукцию у ее оппонентов.