Экономика⁠,
Спрос на шоколад в мире рухнул вопреки снижению цен на какао

Фото: BONDART PHOTOGRAPHY / Shutterstock
Фото: BONDART PHOTOGRAPHY / Shutterstock

Производители шоколада зафиксировали падение спроса на свою продукцию, несмотря на снижение цен на какао-бобы и замену сырья более дешевыми растительными аналогами, сообщает агентство Bloomberg.

По словам экспертов, несмотря на недавнее снижение фьючерсов на какао вдвое с декабрьского пика, шоколатье продолжают работать с запасами, закупленными на пике цен. В итоге после падения цен на какао-масло на 75% в 2025 году переработка бобов стала нерентабельной по сравнению с использованием других растительных аналогов.

Азербайджан и одна страна ЕС вошли в топ-10 импортеров шоколада из России
Экономика
Фото:Максим Григорьев / ТАСС

Согласно данным исследовательской компании Circana, в Северной Америке продажи шоколадных конфет рухнули на 21% за год.

Как отметила старший аналитик нидерландского кооперативного банка Rabobank Джулия Бюх, отрасль вступает в «новую норму» с высокими издержками, требующую постоянной адаптации от участников рынка.

Сочетание дорогих традиционных сладостей и более дешевой продукции с заменителями какао создает неопределенность для долгосрочного прогноза спроса на какао-бобы в мире, считают эксперты.

Весной популярность дубайского шоколада вызвала глобальный дефицит фисташек и резкий рост цен на них, сообщила FT. Стоимость ядер фисташек подскочила за год с $7,65 до $10,3 за фунт, согласно данным орехового трейдера CG Hacking.

В компании отметили, что до бума дубайского шоколада на рынке не было избытка фисташек и, когда появился новый десерт, шоколатье скупали «все ядра, которые им попадались», из-за чего остальным покупателям их не хватило.

По словам члена правления Иранской ассоциации производителей фисташек Бехруза Агаха, дефицит фисташек последовал за низким спросом на фисташки в 2023 году, когда предложение фисташек превысило интерес покупателей, что привело к падению цен.

Полина Минаева
шоколад продукты мировая экономика
