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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Владельца потерпевшего крушение танкера оштрафовали на ₽300 тыс.

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Компания «Волгатранснефть» — владелец потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» — оштрафована на 300 тыс. руб. за нарушение требований технического регламента
Фото: Министерство транспорта России
Фото: Министерство транспорта России

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» — компанию «Волгатранснефть» — на 300 тыс. руб. за нарушение требований технического регламента, сообщает «РИА Новости».

В четверг суд также вынес решения по судам «Прикамье» и «Волгонефть-109», выписав штрафы ООО «Кама Шиппинг» и «Волгатранснефти» на 30 тыс. руб. и 300 тыс. руб.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Арбитражного суда Краснодарского края.

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Фото:Вадим Жернов / РИА Новости

Новороссийская транспортная прокуратура ранее попросила через суд привлечь к административной ответственности владельца танкера «Волгонефть-239», ЗАО «Волгатранснефть», а также владельца «Волгонефти-212», ООО «Кама шиппинг», по ч. 2 ст. 14.43 КоАП (нарушение требований технических регламентов). Иски к «Кама шиппинг» были поданы по судам «Волгонефть-212» и «Прикамье», к «Волгатранснефть» — по судам «Волгонефть-109», «Волгонефть-239», «Волгонефть-270».

13 февраля суд начал рассмотрение исков по танкерам «Прикамье», «Волгонефть-109», «Волгонефть-239» — все три на момент крушения в Керченском проливе «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239» находились в море по истечении разрешенного сезона плавания. «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в декабре.

«Волгатранснефть» на заседании суда назвало причиной крушения «Волгонефти-239» «ветроволновую нагрузку, превысившую конструктивные способности корпуса судна», сообщает ТАСС. Судовладелец также связал крушение с задержкой фрахтователем срока разгрузки танкера. В суде была озвучена переписка, в которой компания предупреждает фрахтователя о возможном ухудшении погодных условий и просит ускорить разгрузку. Владелец настаивает, что шторм может возникнуть в любое время и что переход танкер осуществлял по указанию портовых служб.

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Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря в Керченском проливе. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута, произошел разлив значительной части нефтепродуктов. Как уточнил судовладелец, в момент происшествия оба судна стояли на якорях недалеко друг от друга по распоряжению службы управления движением судов порта Кавказ.

«Волгонефть-212» также разломился на носовую и кормовую части, остальные фрагменты танкеров находятся на глубинах от 17 до 23 метров в Керченском проливе, сообщал руководитель «Морспасслужбы» Виктор Чернов.

Минтранс сообщал, что два потерпевших крушение танкера находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории.

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Елена Чернышова
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