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Дело инстаблогеров ,  
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Шабутдинов рассказал о нардах и «чайхане» в «Бутырке»

Аяз Шабутдинов рассказал о нардах в СИЗО и сравнил камеру с чайханой
Сюжет
Дело инстаблогеров
Аяз Шабутдинов
Аяз Шабутдинов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов, которого подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов, на заседании Мосгорсуда рассказал об условиях своего содержания в СИЗО № 2 («Бутырка»), передает корреспондент РБК.

«У нас все хорошо, мы какое-то время сидели втроем, у меня камера четырехместная. […] И на свободной шконке поставили коробку, у нас есть деревянные нарды, и на эту коробку мы поставили нарды. Потом у моего сокамерника есть что-то похожее на плед. […] И можно было садиться, у тебя здесь коробка […], сверху нарды, и ты сидишь и кушаешь, как будто ты в чайхане», — рассказал он.

Шабутдинов добавил, что потом к ним посадили четвертого человека и у них «закончилась чайхана».

Позже он уточнил, что в СИЗО «все безумно строго», регулярно проводятся проверки. Блогер также сообщил, что для содержащихся под стражей обещали открыть спортивный зал. «Как появится спортзал, будет вообще четко», — добавил он.

29 января Шабутдинову продлили арест.

Шабутдинов — основатель «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр», сети хостелов Like Hostel и сети кофе-баров Coffee Like. Блогера задержали 3 ноября, он проходит по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, Шабутдинов с партнерами от имени юридических лиц, в числе которых «Like Центр», создавал у клиентов его бизнес-курсов «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам». Общий ущерб от его действий оценили в 4 млн руб.

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Теги
Аяз Шабутдинов арест СИЗО Бутырка
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