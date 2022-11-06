Власти объяснили взрыв в Одессе уничтожением мины

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К одному из пляжей Одессы вынесло якорную мину, сообщил в своем телеграм-канале спикер областной военной администрации Олег Братчук. По его словам, специалисты совершили контролированный подрыв мины в прибрежных водах.

«Суспiльне» со ссылкой на данные оперативного командования «Юг» передает, что мину вынесло к пляжу в результате шторма, угрозу ликвидировали.

Ранее издание «Страна.ua» и агентство УНИАН сообщали о взрыве в Одессе. Телеграм-канал Klymenko Time уточнял, что воздушной тревоги в области не объявляли.

В течение последнего месяца в городах Украины регулярно звучит воздушная тревога. Российская армия несколько раз наносила удары по энергетической инфраструктуре страны. Они последовали после взрыва на Крымском мосту. Москва обвинила в его организации украинские спецслужбы. Президент Владимир Зеленский опровергал причастность Киева к этому взрыву.