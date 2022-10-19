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Турецкие военные обезвредили плавучую мину у побережья Черного моря

Минобороны Турции: военные обезвредили плавучую мину у побережья Черного моря
Мину нашли у побережья провинции Кыркларели, где находится приемный терминал «Турецкого потока»
Фото: Yoruk Isik / Reuters
Фото: Yoruk Isik / Reuters

Команды подводной обороны Турции обезвредили плавучую мину в Черном море вблизи города Кыркларели на северо-западе страны, сообщается в «Твиттере» Минобороны Турции.

«После обнаружения мины у побережья Кыйыкёй/Кыркларели к месту были оперативно переброшены отряды подводной обороны. Мина была обезврежена», — говорится в сообщении.

В провинции Кыркларели, у побережья которой нашли новую мину, находится приемный терминал «Турецкого потока». 10 октября президент России Владимир Путин сообщил, что спецслужбы Украины планировали устроить теракт на трубопроводе. По делу арестованы несколько человек.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В марте ФСБ предупредила, что некоторые мины, установленные украинскими военными на подходах к черноморским портам, из-за обрыва тросов под воздействием течений стали дрейфовать в Черном море и что их может унести в Босфор и моря Средиземноморского бассейна.

В связи с дрейфующими минами Турция привела свои группы подводной обороны в состояние повышенной готовности. В марте они нейтрализовали несколько снарядов.

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