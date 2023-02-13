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Суд вынес приговоры «банде амазонок»

Суд назначил от 24 до 25 лет лишения свободы членам «банды амазонок»
Признанная организатором банды Инесса Тарвердиева получила 25 лет лишения свободы. Длительные сроки за убийства и грабежи получили и три ее соучастника, в том числе дочь Виктория
Фото: пресс-служба Ростовского областного суда
Фото: пресс-служба Ростовского областного суда

Ростовский областной суд приговорил членов «банды амазонок», нападавших на водителей и полицейских, к лишению свободы со сроками от 24 от 25 лет, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Суд вынес приговоры «банде амазонок»
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Инесса Тарвердиева, которую признали организатором преступной группы, получила 25 лет колонии общего режима. К такому же сроку приговорили ее дочь Викторию. Это максимально возможное наказание для женщин, предусмотренное Уголовным кодексом.

Еще одной участнице банды Анастасии Синельник назначили 24 года лишения свободы. Ее муж Сергей Синельник будет отбывать 25 лет в колонии строгого режима. Его также лишили звания старшего лейтенанта милиции, он не сможет занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.

«Всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы после отбытия ими основного наказания в виде лишения свободы», — отметили в суде.

Прокурор запрашивал 25 лет лишения свободы для участниц банды, а для Синельника — пожизненное заключение.

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Преступная группа из четырех человек действовала в Ставропольском крае и совершила многочисленные ограбления и десять убийств. Среди жертв банды — сотрудник МВД из Нижегородской области Дмитрий Чудаков, его жена и двое детей, убитые на федеральной трассе «Дон», а также начальник региональной структуры ФСКН Михаил Злыднев и его супруга Татьяна Ботнарюк.

В суде отметили, что среди других преступлений, совершенных бандой, — покушения, разбойные нападения, кражи, а также эпизоды, связанные с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Это уже второй приговор, вынесенный членам банды. В 2017 году их признали виновными по целому ряду статьей Уголовного кодекса: 209 (бандитизм), 30 (покушение на убийство), 105 (убийство), 162 (разбойное нападение), 226 (хищение оружия) и 222 (незаконный оборот оружия). Инессе Тарвердиевой тогда назначили 21 год лишения свободы, ее дочери Виктории — 16 лет, Анастасии Синельник 19 лет, а ее супругу Сергею — 25 лет.

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
банда амазонок приговор убийства нападения
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