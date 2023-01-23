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Серийный убийца кошек в Москве получил 2,5 года колонии

Черемушкинский суд приговорил серийного убийцу кошек в Москве к 2,5 годам колони
Олег&nbsp;Кривяков (третий слева)
Олег Кривяков (третий слева) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Черемушкинский районный суд приговорил к 2,5 годам колонии поселения москвича Олега Кривякова за убийство бездомных кошек. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

«Вещественные доказательства: бездомная кошка, находящаяся на ответственном хранении у свидетеля Потапкина оставить по принадлежности, бездомного кота черно-белого окраса, находящегося на ответственном хранении у свидетеля Русского оставить по принадлежности», — заявил судья во время объявления приговора.

Серийный убийца кошек в Москве получил 2,5 года колонии
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Олег Кривяков признан виновным в преступлениях по п. «д» ч. 2 ст. 245 (жестокое обращение в отношении нескольких животных в целях причинения им боли (или) страданий), п. «а» ч. 1 ст. 213 (хулиганство с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения), ч. 1 ст. 213 (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу) УК. Во время судебного разбирательства Кривяков находился под подпиской о невыезде.

В декабре 2020 года жители Черемушек начали находить на улицах убитых и покалеченных кошек, сообщал портал Msk1.ru. Ветеринары установили, что по животным стреляли из пневматического ружья. Местная жительница, которая проходила по делу свидетелем, отмечала в разговоре с порталом, что она и другие жители Черемушек за свой счет и с помощью фонда «Всем миром» заботились о бездомных животных и стерилизовали их.

Всего жертвами Кривякова стали как минимум четыре кошки. Он расстреливал животных из окна своей машины.

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Адвокат со стороны потерпевших и член ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен рассказал, что Кривяков не отрицал стрельбу по животным, объяснив это «очищением среды от коронавируса и бешенства».

Теги
кошки живодерство Москва черемушкинский суд
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