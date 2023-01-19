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Прокурор запросил от 25 лет до пожизненного для членов «банды амазонок»

Гособвинитель в Ростовской области запросил от 25 лет лишения свободы для «банды амазонок»
Сергей Синельник, Виктория и Инесса Тарвердиевы, Анастасия Синельник
Сергей Синельник, Виктория и Инесса Тарвердиевы, Анастасия Синельник (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Гособвинитель в Ростовском областном суде запросил от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения членам «банды амазонок», которые нападали на водителей и полицейских с 2007 по 2013 год, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Трем женщинам запросили 25 лет колонии — это по законодательству максимальный срок, мужчине — пожизненное заключение», — уточнил представитель суда.

«Банда амазонок» состояла из четырех человек — Инессы Тарвердиевой, которую признали организатором, ее дочери Виктории Тарвердиевой, а также супругов Сергея и Анастасии Синельник.

Преступная группа действовала на территории Ставропольского края и Ростовской области. Всего банда совершила десять убийств, в том числе сотрудника МВД из Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жены и двоих малолетних детей на федеральной трассе «Дон», а также начальника отдела региональной структуры ФСКН Михаила Злыднева и его жены Татьяны Ботнарюк.

Коллегия присяжных в конце ноября 2022 года признала Инессу и Викторию Тарвердиевых и Сергея Синельника виновными по всем эпизодам обвинения, Анастасию Синельник — за исключением одного из эпизодов, сообщал Ростовский облсуд. О каком эпизоде идет речь, в пресс-службе суда не уточнили.

В 2020 году Тарвердиева и ее дочь признали вину в совершении преступлений, писало издание «1РнД». Сергей и Анастасия Синельник вину отрицали.

В сентябре 2017 года в региональном суде признали участников «банды амазонок» виновными по всем пунктам обвинения — по ст. 209 (бандитизм), 30 и 105 (покушение на убийство), 105 (убийство), 162 (разбойное нападение), 226 (хищение оружия) и 222 (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса. В декабре того же года присяжные приговорили главу банды к лишению свободы на 21 год. Еще трое участников были приговорены на сроки от 16 до 20 лет. На них также наложили штрафы на общую сумму 10,5 млн руб.

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Адвокат Синельника Жанна Колесникова заявила, что планирует обжаловать приговор. По словам адвоката, суд не дал возможности представить доказательства невиновности Анастасии и Сергея Синельник, а также не допросил свидетелей защиты перед коллегией присяжных.

О намерении обжаловать приговор также сообщил адвокат Тарвердиевой.

Теги
Ростовская область Прокуратура Ростовской области банда обвинение в убийстве новости
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