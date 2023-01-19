Гособвинитель в Ростовской области запросил от 25 лет лишения свободы для «банды амазонок»

Прокурор запросил от 25 лет до пожизненного для членов «банды амазонок»

Сергей Синельник, Виктория и Инесса Тарвердиевы, Анастасия Синельник (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Гособвинитель в Ростовском областном суде запросил от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения членам «банды амазонок», которые нападали на водителей и полицейских с 2007 по 2013 год, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Трем женщинам запросили 25 лет колонии — это по законодательству максимальный срок, мужчине — пожизненное заключение», — уточнил представитель суда.

«Банда амазонок» состояла из четырех человек — Инессы Тарвердиевой, которую признали организатором, ее дочери Виктории Тарвердиевой, а также супругов Сергея и Анастасии Синельник.

Преступная группа действовала на территории Ставропольского края и Ростовской области. Всего банда совершила десять убийств, в том числе сотрудника МВД из Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его жены и двоих малолетних детей на федеральной трассе «Дон», а также начальника отдела региональной структуры ФСКН Михаила Злыднева и его жены Татьяны Ботнарюк.

Коллегия присяжных в конце ноября 2022 года признала Инессу и Викторию Тарвердиевых и Сергея Синельника виновными по всем эпизодам обвинения, Анастасию Синельник — за исключением одного из эпизодов, сообщал Ростовский облсуд. О каком эпизоде идет речь, в пресс-службе суда не уточнили.

В 2020 году Тарвердиева и ее дочь признали вину в совершении преступлений, писало издание «1РнД». Сергей и Анастасия Синельник вину отрицали.

В сентябре 2017 года в региональном суде признали участников «банды амазонок» виновными по всем пунктам обвинения — по ст. 209 (бандитизм), 30 и 105 (покушение на убийство), 105 (убийство), 162 (разбойное нападение), 226 (хищение оружия) и 222 (незаконный оборот оружия) Уголовного кодекса. В декабре того же года присяжные приговорили главу банды к лишению свободы на 21 год. Еще трое участников были приговорены на сроки от 16 до 20 лет. На них также наложили штрафы на общую сумму 10,5 млн руб.

Адвокат Синельника Жанна Колесникова заявила, что планирует обжаловать приговор. По словам адвоката, суд не дал возможности представить доказательства невиновности Анастасии и Сергея Синельник, а также не допросил свидетелей защиты перед коллегией присяжных.

О намерении обжаловать приговор также сообщил адвокат Тарвердиевой.