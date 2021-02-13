Эксперты оценили вероятность весеннего всплеска коронавируса

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Вероятность весеннего всплеска эпидемии коронавирусной инфекции в России есть и она высока, поэтому отказ от ношения масок сейчас преждевременен, считают опрошенные РБК специалисты.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с РБК отметил, что рост новых заражений может произойти в период с конца марта по конец апреля.

«Совершенно не понимаю, куда спешить со снятием масок, кому они так мешают. Когда вы общаетесь с человеком достаточно близко, даже не обязательно разговариваете, а просто дышите, то происходит выбрасывание значительного количества вот этих пресловутых капель, которые попадают не обязательно в дыхательную систему, они могут попадать и в глаза, что продемонстрировали очень хорошо китайцы, которые выявили, что очкарики болеют в 5 раз реже», — добавил сказал Чепурнов.

«Маски — это очень эффективное средство, и оно ничего такого уж не требует. И ни к чему такому особого не приводит, кроме того, что еще и снизило количество вообще ОРЗ в этот период», — добавил он.

С необходимостью сохранять масочный режим согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она также не исключила вероятность некоторого подъема числа заболевших весной.