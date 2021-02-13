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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты оценили вероятность весеннего всплеска коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вероятность весеннего всплеска эпидемии коронавирусной инфекции в России есть и она высока, поэтому отказ от ношения масок сейчас преждевременен, считают опрошенные РБК специалисты. 

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов в разговоре с РБК отметил, что рост новых заражений может произойти в период с конца марта по конец апреля. 

«Совершенно не понимаю, куда спешить со снятием масок, кому они так мешают. Когда вы общаетесь с человеком достаточно близко, даже не обязательно разговариваете, а просто дышите, то происходит выбрасывание значительного количества вот этих пресловутых капель, которые попадают не обязательно в дыхательную систему, они могут попадать и в глаза, что продемонстрировали очень хорошо китайцы, которые выявили, что очкарики болеют в 5 раз реже», — добавил сказал Чепурнов.

«Маски — это очень эффективное средство, и оно ничего такого уж не требует. И ни к чему такому особого не приводит, кроме того, что еще и снизило количество вообще ОРЗ в этот период», — добавил он.

С необходимостью сохранять масочный режим согласилась директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она также не исключила вероятность некоторого подъема числа заболевших весной.

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Фото:Дмитрий Рогулин / Global Look Press

«О том, что масочный режим нужно сохранять, говорят и Роспотребнадзор, и здравый смысл. У нас всегда есть весенний всплеск респираторных заболеваний разного характера, поэтому здесь тоже скорее всего будет. Будет ли он сильным, зависит от того, как поведет себя население, а также от того, откажутся ли власти от всех ограничений, что тоже достаточно преждевременно», — заявила Попович. Она добавила, что ход вакцинации также повлияет на вероятность весеннего обострения эпидемии COVID-19.

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Пик респираторных инфекций обычно приходится на конец февраля-март, однако прогнозировать точные даты возможного всплеска сейчас затруднительно, отметила Попович.

Удмуртия отказалась смягчать масочный режим после критики Татарстана
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Ранее власти Удмуртии и Чечни объявили об отмене обязательного ношения защитных масок в общественных местах. Однако власти других регионов не поддержали этот почин. С критикой, в частности, выступил президент Татарстана Рустам Минниханов. 

После этого удмуртское руководство сменило свою позицию и решило не отменять масочный режим. Главы региона Александр Бречалов пообещал сделать ношение масок рекомендательным, однако в изданном им распоряжении этого пункта не оказалось. Другие послабления, которые анонсировал глава республики, в документе прописаны. Среди них — возобновление работы театров, концертных залов и музеев, а также разрешение на проведение спортивных мероприятий.

Роспотребнадзор также напомнил  о необходимости соблюдать масочный режим. «Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер. Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

 

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