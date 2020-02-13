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Комиссия Думы обвинила несколько НКО и «Медузу» в пропаганде наркотиков

В список СМИ, которых депутаты подозревают в пропаганде наркотиков, также попали Би-би-си и «Радио Свобода». Парламентарии считают, что они формируют терпимое отношение к употреблению запрещенных веществ в России
Фото: Henry Nicholls / Reuters

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обвинила ряд зарубежных некоммерческих организаций и СМИ в пропаганде употребления наркотиков. Об этом заявил председатель комиссии, Василий Пискарев. Его комментарии размещены на сайте Госдумы.

В списке медиа, которые Госдума обвиняет в пропаганде наркотиков, оказались зарегистрированная в Латвии «Медуза», Би-би-си, а также включенная в России в список СМИ-иноагентов «Радио Свобода».

Среди НКО Пискарев выделил фонд «Открытое общество» (США), «Открытую Россию» (Великобритания), «Человек в беде» (Чехия), Национальный фонд в поддержку демократии (США), Международный республиканский институт (США), Национальный демократический институт (США) и Атлантический совет (США).

По словам парламентария, эти организации намеренно формируют терпимое отношение к употреблению наркотиков в российском обществе, вмешиваясь в государственную политику в этой области.

В частности, по словам Пискарева, упомянутые СМИ стараются вовлечь молодежь в протестные марши за декриминализацию употребления наркотиков. В качестве примера он привел освещение «Медузой» и «Радио Свобода» «Конопляного марша» (шествие в поддержку декриминализации марихуаны).

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По поиску на сайте «Медузы» нашлось две публикации об этом событии, обе датированы апрелем 2018 года. Одна посвящена согласованию марша, вторая — его отмене.

На сайте «Радио Свобода» нашлось более десятка публикаций о «Конопляном марше» с 2004 года.

По словам Пискарева, зарубежные неправительственные организации, признанные нежелательными в России, распространяют информацию о способах ухода от ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

Позже в четверг, 13 февраля, начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов сообщил, что МВД проверяет СМИ, в том числе упомянутые комиссией Думы, на предмет пропаганды наркотиков, передает ТАСС.

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Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков сообщил РБК, что МВД не уведомляло издание о проверке. «Я не знаю, о каких материалах может идти речь, мы не пропагандируем наркотики», — заявил он.

РБК направил запросы директору русской службы «Радио Свобода» Андрею Шарому, а также в редакцию Русской службы Би-би-си.

В начале января правительство России внесло в Госдуму поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части наказания за пропаганду наркотиков и психотропных веществ. В поправках предлагается увеличить штрафы не только для физлиц и предпринимателей, занимающихся пропагандой наркотиков в интернете, но и для операторов связи, которые не заблокировали вовремя ресурс с пропагандой. Документ пока не обсуждался депутатами.

Авторы: Мария Лисицына, Елизавета Ефимович
Теги: МВД РФ, СМИ, пропаганда наркотиков
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