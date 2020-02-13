Комиссия Думы обвинила несколько НКО и «Медузу» в пропаганде наркотиков

В список СМИ, которых депутаты подозревают в пропаганде наркотиков, также попали Би-би-си и «Радио Свобода». Парламентарии считают, что они формируют терпимое отношение к употреблению запрещенных веществ в России

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обвинила ряд зарубежных некоммерческих организаций и СМИ в пропаганде употребления наркотиков. Об этом заявил председатель комиссии, Василий Пискарев. Его комментарии размещены на сайте Госдумы.

В списке медиа, которые Госдума обвиняет в пропаганде наркотиков, оказались зарегистрированная в Латвии «Медуза», Би-би-си, а также включенная в России в список СМИ-иноагентов «Радио Свобода».

Среди НКО Пискарев выделил фонд «Открытое общество» (США), «Открытую Россию» (Великобритания), «Человек в беде» (Чехия), Национальный фонд в поддержку демократии (США), Международный республиканский институт (США), Национальный демократический институт (США) и Атлантический совет (США).

По словам парламентария, эти организации намеренно формируют терпимое отношение к употреблению наркотиков в российском обществе, вмешиваясь в государственную политику в этой области.

В частности, по словам Пискарева, упомянутые СМИ стараются вовлечь молодежь в протестные марши за декриминализацию употребления наркотиков. В качестве примера он привел освещение «Медузой» и «Радио Свобода» «Конопляного марша» (шествие в поддержку декриминализации марихуаны).